Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri yeniden yükseldi!
Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalmasının ve şampiyonluk şansının oldukça azalmasının ardından, gündeme yeniden Joachim Löw geldi. Sarı lacivertlilerde gelecek sezon Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi fikri tekrar değerlendirilecek. Bu sonucun ardından Alman hocanın da adı bir kez daha Kanarya ile anılmaya başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör konusu gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.
Takımı toparlaması ve aldığı başarılı sonuçlar sonrası oluşan Emre Belözoğlu ile yola devam edilme görüşü, Sivasspor yenilgisiyle bir miktar zayıfladı.
Şampiyonluk yolunda kritik Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında yaşanan kayıplar genç çalıştırıcının teknik direktör olarak geleceğinin sorgulanmasına yol açtı.
Yönetim, takımı tecrübeli ve güçlü bir hocaya teslim etme fikrini yeniden gündeme aldı. Listenin başında ise daha önce ön görüşme yapılan Joachim Löw yer alıyor.
EMRE BELÖZOĞLU LÖW'ÜN YARDIMCISI OLABİLİR!
Avrupa Şampiyonası sonrası milli takımı bırakacak olan Löw'ün hoca, Emre'nin yardımcısı olması da gündemde. (Fotomaç)
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