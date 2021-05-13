13 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri yeniden yükseldi!

Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalmasının ve şampiyonluk şansının oldukça azalmasının ardından, gündeme yeniden Joachim Löw geldi. Sarı lacivertlilerde gelecek sezon Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi fikri tekrar değerlendirilecek. Bu sonucun ardından Alman hocanın da adı bir kez daha Kanarya ile anılmaya başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri yeniden yükseldi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başlayan 'de bir yandan teknik direktör konusu gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri yeniden yükseldi!

Takımı toparlaması ve aldığı başarılı sonuçlar sonrası oluşan ile yola devam edilme görüşü, yenilgisiyle bir miktar zayıfladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri yeniden yükseldi!

Şampiyonluk yolunda kritik , ve maçlarında yaşanan kayıplar genç çalıştırıcının teknik direktör olarak geleceğinin sorgulanmasına yol açtı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri yeniden yükseldi!

Yönetim, takımı tecrübeli ve güçlü bir hocaya teslim etme fikrini yeniden gündeme aldı. Listenin başında ise daha önce ön görüşme yapılan yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri yeniden yükseldi!

EMRE BELÖZOĞLU LÖW'ÜN YARDIMCISI OLABİLİR!
sonrası milli takımı bırakacak olan Löw'ün hoca, Emre'nin yardımcısı olması da gündemde. (Fotomaç)

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