11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sivasspor maçından önce Emre Belözoğlu konuştu! "Sert bir maç olacak"

Belözoğlu mücadele öncesi konuştu! Sert bir maç olacak
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Hedefi olan bir rakibimizle oynayacağız. Bizim de hedefimiz taraftarımıza mükemmel bir sezon hatırlatmak. Ligi bilen, çok değerli bir hoca var. Oynadıkları oyunu hemen hemen biliyoruz ama çok sert bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Hedefi olan bir rakibimizle oynayacağız. Bizim de hedefimiz taraftarımıza mükemmel bir sezon hatırlatmak. Ligi bilen, çok değerli bir hoca var. Oynadıkları oyunu hemen hemen biliyoruz ama çok sert bir maç bizi bekliyor."

"Dün 'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Dünyanın kanını donduran 'teki görüntüler, bunun dini, ırkı, inancı yok. İnanca saygısı olmayanın, dünyada yeri de yok. Çok üzgünüm."

"Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka diyecek bir şeyim yok."

"Bizim en büyük hedefimiz 'yi bu sezon şampiyonluğa ulaştırmak"

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