Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sivasspor maçından önce Emre Belözoğlu konuştu! "Sert bir maç olacak"

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Hedefi olan bir rakibimizle oynayacağız. Bizim de hedefimiz taraftarımıza mükemmel bir sezon hatırlatmak. Ligi bilen, çok değerli bir hoca var. Oynadıkları oyunu hemen hemen biliyoruz ama çok sert bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Hedefi olan bir rakibimizle oynayacağız. Bizim de hedefimiz taraftarımıza mükemmel bir sezon hatırlatmak. Ligi bilen, çok değerli bir hoca var. Oynadıkları oyunu hemen hemen biliyoruz ama çok sert bir maç bizi bekliyor."

"Dün İdlib'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Dünyanın kanını donduran Kudüs'teki görüntüler, bunun dini, ırkı, inancı yok. İnanca saygısı olmayanın, dünyada yeri de yok. Çok üzgünüm."

"Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka diyecek bir şeyim yok."

"Bizim en büyük hedefimiz Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyonluğa ulaştırmak"

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