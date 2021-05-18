Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

Oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemeyen Göztepe, "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." sözleriyle ayrılığı duyururken Alpaslan da "3 senedir armasını taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım siz de bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadeleriyle İzmir temsilcisine veda etti.