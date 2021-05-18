18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen savunma oyuncusu için harekete geçti. (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 Giriş Tarihi: 18.05.2021

ekibi 'de gösterdiği başarılı performansla 'a kadar yükselen , temsilcisiyle yollarını ayırdı. 2018 yılında 'dan Göztepe'ye bedelsiz olarak transfer olan 27 yaşındaki savunmacı, sarı kırmızılı takımla büyük çıkış yakaladı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

Özellikle son sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve tarafından milli davet alan Alpaslan, 3 sezonun ardından kulübüne veda ederken hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

Oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemeyen , "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden 'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." sözleriyle ayrılığı duyururken Alpaslan da "3 senedir armasını taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım siz de bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadeleriyle temsilcisine veda etti.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR!

Bonservisini eline alan , devleri ve ile anılırken oyuncuya yurt dışından da tekliflerin olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

'de istediği şampiyonluğa ulaşamayan, yeni sezonun kadrosunu bir an önce kurmak isteyen sarı lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu listesine alırken oyuncu birçok kulübün de transfer listesinde yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

Bu sezon Marcel Tisserand ve Mouricio Lemos ikilisinden beklenen verimi alamayan 'nin stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılırken Alpaslan listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

'de yıldızı parlayan Alparslan, sarı kırmızılı formayla 76 maça çıkıp 13 gol attı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

GÖZTEPE'DEN MİLLİ TAKIM'A

Futbola doğduğu ülke olan Belçika'da başlayan Alpaslan, 2009 yılında İngiliz ekibi Birmingham'ın alt yapısına katıldı. 2011 yılına kadar İngiltere'de kalan başarılı savunmacı, 2013 yılında Standard Liege ile sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

Belçika ekibi tarafından Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a kiralanan , 2017 yılında 'un yolunu tuttu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başlayan başarılı oyuncu 2018 yılında 'nin oyuncusu oldu.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

Sarı kırmızılı kulüpte başarılı bir çizgi yakalayan Alpaslan, 'a seçildi.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

MİLLİ TAKIM SEVİNCİ OLAY OLMUŞTU

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerine giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A 'a davet edildiği bilgisini alan , büyük sevinç yaşamış ve sevincini orada bulunanlarla paylaşmıştı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu

'a davet edildiği için büyük sevinç yaşayan Alpaslan'ın görüntülerini Kulübü paylaşırken, Hürriyet'te yer alan habere göre bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni almıştı.

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