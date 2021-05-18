Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den savunma takviyesi! Galatasaray da talip olmuştu
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen savunma oyuncusu için harekete geçti. (FB spor haberleri)
Süper Lig ekibi Göztepe'de gösterdiği başarılı performansla Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk, İzmir temsilcisiyle yollarını ayırdı. 2018 yılında Elazığspor'dan Göztepe'ye bedelsiz olarak transfer olan 27 yaşındaki savunmacı, sarı kırmızılı takımla büyük çıkış yakaladı.
Özellikle son sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Şenol Güneş tarafından milli davet alan Alpaslan, 3 sezonun ardından kulübüne veda ederken hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.
Oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemeyen Göztepe, "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." sözleriyle ayrılığı duyururken Alpaslan da "3 senedir armasını taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım siz de bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadeleriyle İzmir temsilcisine veda etti.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR!
Bonservisini eline alan Alpaslan Öztürk, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılırken oyuncuya yurt dışından da tekliflerin olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de istediği şampiyonluğa ulaşamayan, yeni sezonun kadrosunu bir an önce kurmak isteyen sarı lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu listesine alırken oyuncu birçok kulübün de transfer listesinde yer alıyor.
Bu sezon Marcel Tisserand ve Mouricio Lemos ikilisinden beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'nin stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılırken Alpaslan listenin ilk sıralarında yer alıyor.
Göztepe'de yıldızı parlayan Alparslan, sarı kırmızılı formayla 76 maça çıkıp 13 gol attı.
GÖZTEPE'DEN MİLLİ TAKIM'A
Futbola doğduğu ülke olan Belçika'da başlayan Alpaslan, 2009 yılında İngiliz ekibi Birmingham'ın alt yapısına katıldı. 2011 yılına kadar İngiltere'de kalan başarılı savunmacı, 2013 yılında Standard Liege ile sözleşme imzaladı.
Belçika ekibi tarafından Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a kiralanan Alpaslan Öztürk, 2017 yılında Elazığspor'un yolunu tuttu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başlayan başarılı oyuncu 2018 yılında Göztepe'nin oyuncusu oldu.
Sarı kırmızılı kulüpte başarılı bir çizgi yakalayan Alpaslan, Milli Takım'a seçildi.
MİLLİ TAKIM SEVİNCİ OLAY OLMUŞTU
Sarı-kırmızılı kulübün tesislerine giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiği bilgisini alan Alpaslan Öztürk, büyük sevinç yaşamış ve sevincini orada bulunanlarla paylaşmıştı.
Milli Takım'a davet edildiği için büyük sevinç yaşayan Alpaslan'ın görüntülerini Göztepe Kulübü paylaşırken, Hürriyet'te yer alan habere göre bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni almıştı.
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