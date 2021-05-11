11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Rachid Ghezzal bombası! Beşiktaş...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı ve siyah-beyazlı formayla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın transferi için İngiliz ekibiyle temasa geçti. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Rachid Ghezzal bombası! Beşiktaş...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

yeni sezonda da transfer şampiyonu olmakta kararlı gözüküyor. Golcü ve stoper transferine odaklanan Fenerbahçe'den bir sürpriz hamle daha geldi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Rachid Ghezzal bombası! Beşiktaş...

Sarı-Lacivertli kurmaylar, ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan ekibi ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon Euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin kulübüne verildiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Rachid Ghezzal bombası! Beşiktaş...

Asistleri ve golleriyle 'i adeta domine eden Ghezzal'e 'nun da onay verdiği bildirildi. F.Bahçe bu transferle 1 taşla 2 kuş vuracak. Hem ligin en kaliteli isimlerinden birisini kadrosuna katacak hem de ezeli rakibini en önemli kozundan mahrum bırakacak. Tok satıcı gibi davranan yönetiminin de gelişmelerden memnun olduğu ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Rachid Ghezzal bombası! Beşiktaş...

LEICESTER'İN ELİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ

ise gelişmelerden hiç de hoşnut değil. Daha önce kulübü ile fiyat pazarlıklarında sorun yaşayan ve indirim sağlayamayan Siyah-Beyazlı yönetim, şimdi iyice köşeye sıkışmış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Rachid Ghezzal bombası! Beşiktaş...

Takvim'in haberine göre 'ın satışına sıcak baksa da 'dan da başka taliplerin çıkmasının fiyatı daha da yukarı çekmesi ihtimal dahilinde.

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