11 Mayıs 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik!

Bakan Kasapoğlu'ndan F.Bahçe'ye tebrik!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'nde şampiyonl olan 'yu tebrik etti. Kasapoğlu, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Öznur Kablo'da oyuncuları, teknik kadroyu ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Seri boyunca centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'nde şampiyonluğa ulaşan 'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Öznur Kablo'da oyuncuları, teknik kadroyu ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Seri boyunca centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."

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