Fenerbahçe'den Harun Tekin kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın geçirdiği sakatlığın ardından kaleye geçen Harun Tekin'in sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Sarı-lacivertliler tecrübeli eldivenin kontratını uzatmayı düşünmüyor. (FB spor haberleri)
Kiralık olarak forma giydiği Westerlo'da başarılı bir performans sergileyen genç file bekçisi Berke Özer, yeni sezonda Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alacak.
Bu gelişme sonrası sözleşmesi biten 31 yaşındaki tecrübeli eldiven Harun Tekin'e ise yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Berke, yeni sezonda Altay Bayındır ile kale için mücadeleye girecek.
BELÇİKA'DA BAŞARILI GRAFİK SERGİLEDİ
Akşam'da yer alan habere göre 20 yaşındaki file bekçisi, 23 maçın 8'inde kalesini gole kapattı. 2160 dakika sahada kalan genç eldiven, Belçika'da ligin en az gol yiyen kalecileri arasında yer aldı. Berke Özer'in takımı Westerlo ise ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak öne çıktı.
Berke, Ümit Milli Takım aday kadrosuna da çağrıldı.
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