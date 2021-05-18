18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Harun Tekin kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

F.Bahçe'den Harun kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'de 'ın geçirdiği sakatlığın ardından kaleye geçen 'in sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Sarı-lacivertliler tecrübeli eldivenin kontratını uzatmayı düşünmüyor. ()

Kiralık olarak forma giydiği 'da başarılı bir performans sergileyen genç file bekçisi Özer, yeni sezonda 'nin kadrosunda yer alacak.

Bu gelişme sonrası sözleşmesi biten 31 yaşındaki tecrübeli eldiven 'e ise yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Berke, yeni sezonda ile kale için mücadeleye girecek.

BELÇİKA'DA BAŞARILI GRAFİK SERGİLEDİ

Akşam'da yer alan habere göre 20 yaşındaki file bekçisi, 23 maçın 8'inde kalesini gole kapattı. 2160 dakika sahada kalan genç eldiven, 'da ligin en az gol yiyen kalecileri arasında yer aldı. 'in takımı Westerlo ise ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak öne çıktı.

Berke, aday kadrosuna da çağrıldı.

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