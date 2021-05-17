17 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok hamle! Bahane etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in final haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde, Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'yle birlikte Mesut Özil ve Gökhan Gönül de Kayseri kafilesinde yer almamıştı. Kanarya'nın dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in Kayseri deplasmanına gitmeme sebebi için şok bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok hamle! Bahane etti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

Sezonun transferi 'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve 'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği konuşuluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok hamle! Bahane etti

Hatta Hürriyet'te yer alan habere göre yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok hamle! Bahane etti

'de 'in dışında yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor. Bunlardan ilki kiralık futbolcuların durumu...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok hamle! Bahane etti

Birer yıl daha sözleşmeleri olan , ve 'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok hamle! Bahane etti

Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok hamle! Bahane etti

Sezon başında transfer edilen 'den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci 'in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da , , ile düşünülen planlar da merak ediliyor.

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