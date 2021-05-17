Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok hamle! Bahane etti

Sezon başında transfer edilen Gökhan Gönül'den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci Harun Tekin'in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da Caner, Novak, Sadık ile düşünülen planlar da merak ediliyor.

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