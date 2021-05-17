Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok hamle! Bahane etti
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in final haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde, Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'yle birlikte Mesut Özil ve Gökhan Gönül de Kayseri kafilesinde yer almamıştı. Kanarya'nın dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in Kayseri deplasmanına gitmeme sebebi için şok bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezonun transferi Mesut Özil'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği konuşuluyor.
Hatta Hürriyet'te yer alan habere göre yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in dışında yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor. Bunlardan ilki kiralık futbolcuların durumu...
Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.
Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.
Sezon başında transfer edilen Gökhan Gönül'den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci Harun Tekin'in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da Caner, Novak, Sadık ile düşünülen planlar da merak ediliyor.
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