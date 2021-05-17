17 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç hayal kırıklığı yarattı!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç görev aldığı 3 yıl boyunca kupa yüzü göremedi. Sarı-lacivertlilerde tartışılan isimlerin başında gelen Koç'un yeni seçimde aday olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç hayal kırıklığı yarattı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

Süper Lig'i 3. sırada bitiren 'de şampiyonluk hasreti yine bir başka bahara ertelenirken, başkan da tartışılıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç hayal kırıklığı yarattı!

Fotomaç'ın haberine göre Haziran 2018'de mutluluk ve başarı vaadiyle başkanlık koltuğuna oturan , görev süresindeki 3 yılda tek kupa göremedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç hayal kırıklığı yarattı!

Sarı-lacivertliler, Koç döneminde ligi 6., 7. ve 3. sırada tamamlarken, 'nda da varlık gösteremedi. En son 2013-14'te ligi zirvede bitiren futbol takımının şampiyonluk hasreti tarihte ilk kez 7 sezona yükseldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç hayal kırıklığı yarattı!

SPORTİF BAŞARIDA DİP
Avrupai vizyon, istikrar, altyapıdan oyuncu çıkarma sözü veren hiçbirini yerine getiremedi. Her sene en az iki hoca değiştirerek kendisiyle çelişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç hayal kırıklığı yarattı!

Transferde de çoğunlukla karavana attı. Toplamda 53, bu sezon 23 oyuncu kadroya katılmasına rağmen yine başarı gelmedi. 'den istenen verim alınamadı.

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