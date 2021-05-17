Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç hayal kırıklığı yarattı!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç görev aldığı 3 yıl boyunca kupa yüzü göremedi. Sarı-lacivertlilerde tartışılan isimlerin başında gelen Koç'un yeni seçimde aday olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. (FB spor haberleri)
Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti yine bir başka bahara ertelenirken, başkan Ali Koç da tartışılıyor.
Fotomaç'ın haberine göre Haziran 2018'de mutluluk ve başarı vaadiyle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, görev süresindeki 3 yılda tek kupa göremedi.
Sarı-lacivertliler, Koç döneminde ligi 6., 7. ve 3. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da varlık gösteremedi. En son 2013-14'te ligi zirvede bitiren futbol takımının şampiyonluk hasreti tarihte ilk kez 7 sezona yükseldi.
SPORTİF BAŞARIDA DİP
Avrupai vizyon, istikrar, altyapıdan oyuncu çıkarma sözü veren Ali Koç hiçbirini yerine getiremedi. Her sene en az iki hoca değiştirerek kendisiyle çelişti.
Transferde de çoğunlukla karavana attı. Toplamda 53, bu sezon 23 oyuncu kadroya katılmasına rağmen yine başarı gelmedi. Mesut Özil'den istenen verim alınamadı.
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