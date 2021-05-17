17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de karar zamanı! Emre Belözoğlu ile devam edilecek mi?
Fenerbahçe'de yeni sezondaki teknik direktör konusundaki kararsızlık sürüyor. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu ile devam etmezse yabancı biri isimle anlaşmaya varacak. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de yönetim yeni sezonda öncelikle teknik direktör konusunu çözecek. Emre Belözoğlu ile yola devam edilme ihtimali olsa da güçlü bir yabancı hoca getirilmesi fikri öne çıkmış görünüyor. Listede Joachim Löw, Jorge Jesus, Sarri, Jardim, Spaletti ve Lucescu gibi ustaların adı geçiyor. Başkan Ali Koç'un kurmaylarıyla yapacağı değerlendirme sonrası kararını netleştirmesi bekleniyor. Kongre sonrasında düğmeye basılacak. (Fotomaç)
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