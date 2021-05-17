17 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de karar zamanı! Emre Belözoğlu ile devam edilecek mi?

F.Bahçe'de karar zamanı! Belözoğlu ile devam edilecek mi?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

'de yeni sezondaki teknik direktör konusundaki kararsızlık sürüyor. Sarı-lacivertliler ile devam etmezse yabancı biri isimle anlaşmaya varacak. ()

'de yönetim yeni sezonda öncelikle teknik direktör konusunu çözecek. ile yola devam edilme ihtimali olsa da güçlü bir yabancı hoca getirilmesi fikri öne çıkmış görünüyor. Listede , , , , ve gibi ustaların adı geçiyor. Başkan 'un kurmaylarıyla yapacağı değerlendirme sonrası kararını netleştirmesi bekleniyor. Kongre sonrasında düğmeye basılacak. (Fotomaç)
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