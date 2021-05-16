16 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Michael Frey Fenerbahçe hayalini böyle açıkladı!

Frey F.Bahçe hayalini böyle açıkladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'nin sezon başında 'nın Waasland-Beveren takımına kiraladığı , gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Bu sezonu 17 gol, 4 asistle tamamlayan İsviçreli futbolcu için Belçika devleri devreye girdi. Transfer dedikodularına yanıt veren Frey'den Fenerbahçe mesajı geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin sezon başında 'nın Waasland-Beveren takımına kiralık olarak gönderdiği , kariyerinin en iyi performnasını sergiledikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

İsviçreli futbolcu Belçika'da bu sezon 17 gol 4 asistlik performansla yıldızlaştı.

Transferde ve ile adı anılan Frey, "Belçika'da özgüvenim yeniden yerine geldi. Hayalim hala Fenerbahçe'de ilk 11'in düzenli bir üyesi olmak." ifadelerini kullandı.

'Belçika'da devam etmek ister misin?' şeklinde gelen soruya Frey, "Bu konuda konuşamam. Ancak, Belçika'ya yeniden transfer olursam iyi yapılanmış bir kulüpte oynamak isterim." cevabını verdi.

F.BAHÇE MESAJI

Frey, "En acil ve en büyük dileğim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk kazanmak. Ben futbol oynamak ve eğlenmek isteyen biriyim. Ancak, böylece mutlu olabiliyorum. Sıkı çalışma ve sabırla her şeyin mümkün olacağına inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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