Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada kapatan ve kupa hasreti 7 seneye çıkan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Önceliği forvet bölgesine veren Kanarya'nın, Barcelona'nın yıldız ismini gündemine aldığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, birçok yeni transfere rağmen Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.
Sarı-lacivertlilerde özellikle forvet bölgesine transfer edilen Samatta, Cisse, Sinan Gümüş, Thiam gibi isimler beklenen performansı veremedi.
Gelecek sezon forvet hattında aynı sorunu yaşamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, transferde önceliğini bu bölgeye verme kararı aldı.
Bu doğrultuda çalışmalara hız veren sarı-lacivertliler, aralarında dünya çapında yıldızların da olduğu geniş bir liste hazırladı.
Fenerbahçe golcü arayışlarına devam ederken, Danimarka'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
Danimarka basını, Barcelona'nın gözden çıkardığı Martin Braithwaite için Fenerbahçe'nin sezon bitince devreye gireceğini iddia etti.
Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki forveti kiralamak ya da bonservissiz almak istediği kaydedildi.
BRAITHWAITE KİMDİR?
5 Haziran 1991 tarihinde Danimarkar'nın Esbjerg kentinde doğan Martin Braithwaite, futbola da doğduğu şehrin takımı Esbjerg'de başladı. 2017'de Fransız ekibi Toulouse'a transfer olan Braithwaite, daha sonra Middlesbrough, Bordeaux ve Leganes'te forma giydikten sonra 2020'nin şubat ayında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.
Forvetin yanı sıra kanatta da oynayan Braithwaite bu sezon Barcelona'da 40 resmi maçta 7 gol atıp, 2 de asist yaptı.
Geçen sezon Barça'ya 18 milyon euroya Leganes'ten transfer edilen Danimarkalı isim, beklentileri karşılayamadığı için takımda düşünülmüyor.
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