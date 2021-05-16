Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

BRAITHWAITE KİMDİR?

5 Haziran 1991 tarihinde Danimarkar'nın Esbjerg kentinde doğan Martin Braithwaite, futbola da doğduğu şehrin takımı Esbjerg'de başladı. 2017'de Fransız ekibi Toulouse'a transfer olan Braithwaite, daha sonra Middlesbrough, Bordeaux ve Leganes'te forma giydikten sonra 2020'nin şubat ayında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.