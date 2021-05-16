16 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada kapatan ve kupa hasreti 7 seneye çıkan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Önceliği forvet bölgesine veren Kanarya'nın, Barcelona'nın yıldız ismini gündemine aldığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

, birçok yeni transfere rağmen 'de sezonu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

Sarı-lacivertlilerde özellikle forvet bölgesine transfer edilen , , , gibi isimler beklenen performansı veremedi.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

Gelecek sezon forvet hattında aynı sorunu yaşamak istemeyen yönetimi, transferde önceliğini bu bölgeye verme kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

Bu doğrultuda çalışmalara hız veren sarı-lacivertliler, aralarında dünya çapında yıldızların da olduğu geniş bir liste hazırladı.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

golcü arayışlarına devam ederken, 'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

basını, Barcelona'nın gözden çıkardığı için 'nin sezon bitince devreye gireceğini iddia etti.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki forveti kiralamak ya da bonservissiz almak istediği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

BRAITHWAITE KİMDİR?
5 Haziran 1991 tarihinde 'nın kentinde doğan , futbola da doğduğu şehrin takımı Esbjerg'de başladı. 2017'de ekibi 'a transfer olan Braithwaite, daha sonra , ve Leganes'te forma giydikten sonra 2020'nin şubat ayında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

Forvetin yanı sıra kanatta da oynayan Braithwaite bu sezon Barcelona'da 40 resmi maçta 7 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer! Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye...

Geçen sezon Barça'ya 18 milyon euroya Leganes'ten transfer edilen Danimarkalı isim, beklentileri karşılayamadığı için takımda düşünülmüyor.

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