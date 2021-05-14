Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak lider Beşiktaş'ın kaybettiği haftada çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu tüm sorumluluğu üzerine almıştı. Genç teknik adamın Ali Koç'un yeniden başkan olarak seçilip seçilmemesiyle de doğru orantılı olarak, istifa kararı alacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Evinde Sivas'a 2-1 yenilerek çok büyük bir fırsatı kaçıran Fener yeniden kaos ortamına girdi. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Emre Belözoğlu'yla ilgili flaş bir iddia kulislerde dolaşıyor. İddialara göre genç hoca Kayserispor maçı sonrası istifa edecek.

SKOR NE OLURSA OLSUN BIRAKACAK

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Başarısızlıkta tüm sorumluluğu üzerime alırım" diyen Emre Belözoğlu'nun Kayserispor maçının skoru ne olursa olsun görevi bırakacağı belirtiliyor.

ALİ KOÇ KESİN BİR KARAR VERMEDİ

Yapılacak istifa açıklamasının ardından gözler Başkan Ali Koç'a çevrilecek. Haziran ayındaki seçime hazırlanan Ali Koç'un Belözoğlu ile ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi.

VEDA EDİLİRSE HEDEF YABANCI HOCA

Eğer Belözoğlu ile devam kararı alınırsa, istifa kabul edilmeyecek. Ancak Takvim'de yer alan habere göre Ali Koç 'veda' kararı verilirse genç hocaya teşekkür edilecek ve yabancı teknik adam arayışı başlayacak.

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