14 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan istifa kararı! Kayserispor maçının ardından...

Belözoğlu'dan istifa kararı! Kayseri maçı sonrası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında 'a 2-1 mağlup olarak lider 'ın kaybettiği haftada çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Emre tüm sorumluluğu üzerine almıştı. Genç teknik adamın 'un yeniden başkan olarak seçilip seçilmemesiyle de doğru orantılı olarak, istifa kararı alacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Evinde 'a 2-1 yenilerek çok büyük bir fırsatı kaçıran Fener yeniden kaos ortamına girdi. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Emre 'yla ilgili flaş bir iddia kulislerde dolaşıyor. İddialara göre genç hoca maçı sonrası istifa edecek.

SKOR NE OLURSA OLSUN BIRAKACAK

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Başarısızlıkta tüm sorumluluğu üzerime alırım" diyen Emre Belözoğlu'nun Kayserispor maçının skoru ne olursa olsun görevi bırakacağı belirtiliyor.

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ALİ KOÇ KESİN BİR KARAR VERMEDİ

Yapılacak istifa açıklamasının ardından gözler Başkan 'a çevrilecek. Haziran ayındaki seçime hazırlanan Ali Koç'un Belözoğlu ile ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi.

VEDA EDİLİRSE HEDEF YABANCI HOCA

Eğer Belözoğlu ile devam kararı alınırsa, istifa kabul edilmeyecek. Ancak 'de yer alan habere göre Ali Koç 'veda' kararı verilirse genç hocaya teşekkür edilecek ve yabancı teknik adam arayışı başlayacak.

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