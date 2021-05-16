16 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi"

Spor Toto Süper Lig'in final haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 yenerek ligi 3. sırada tamamladı. Usta yazarlar da bu maçı flaş sözlerle değerlendirdi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı! Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

EMRE BOL - DERS ALINMALI

Ben hayatımda gibi bir takım görmedim. Yani rakipler yenilse şampiyon olacaksın ama oralı bile değilsin! Yazıklar olsun! 'un gencecik kalecisi kadar sahaya karakter koyamadınız. Zaten geçen hafta bu takımın şampiyon olamayacağını gösterdiniz hepinize. Eğri oturup doğru konuşalım dostlar. Kısıtlı kadroya rağmen ipi göğüsleyen çok net bir biçimde hak eden taraftı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı! Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi

Hak edenin şampiyon olmasına sevindim açıkçası. Peki bundan sonra yönetimi ne yapmalı? bence takımı aldığından beri başarılı bir performans gösterse de daha tecrübeli bir isim takımın başına getirilmeli. Ve geçen hafta söylediğim gibi; kazanma alışkanlığı olmayan, elinin taşın altına koymayan oyuncularla hemen yollar ayrılmalı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı! Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi

Harcanan rakamlara çok daha iyi transferler yapılabilirdi. Yakında seçim var. Bence 'un bir dönem daha başkanlık yapması gerekiyor. Zira bunu hak ettiğine gönülden inanıyorum. Belki sportif başarı gelmedi ancak ekonomik olarak kulübü baya toparladı. Ama artık taraftar şampiyonluk istiyor. Bunun için geçmişten ders alarak bu kez doğru işler yapılmalı. Son olarak şampiyon olan 'ı bir kez daha kutluyorum.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı! Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi

GÜRCAN BİLGİÇ - LİGİN AYNASI!

İlk yarılar bittiğinde herkes birbirine "bir mucize olur mu?" diye sordu. Zirvedekiler öne geçememiş, tek şutla bitirdiği 45'te mağlup olarak soyunma odasına gidiyordu. Topun sahibi olmasına rağmen skorun sahibi olamayan üç takımın da, kaderini değiştirmek için neler yapacağını bekliyorduk. ve beklediğimiz gibi geldiler sahaya...

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı! Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi

Dakikaları kazanmak için didinerek geçiriyorlardı. ise... Yazılacak-konuşulacak çok şey var. Son maçta aslında geçen 39'unda neden istenilen olmadığını kağıdı gibi koyuyorlardı önümüze. Yine bekler kademe hatası yapıyor, yine orta sahada Sosa topu kaptırıyor, yine penaltı kaçıyor vs... Bu maçların ana fikri; "Taktik maktik yok" şeklindedir.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı! Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi

Sivas maçı da böyleydi, Kayseri'de de aynı ruh durumu söz konusuydu. Finalin fikrinde teknik adamın sahaya sürdüklerinin, başka şeyler yapması, sorumluk alması vardır. Nasıl ki Babel tecrübesiyle, Ghezzal "yıldız" özelliği ile sonuna kadar zorluyor, de yıldızını yaratmalıydı bu maçlarda... Yoktu... Ama Fenerbahçe'nin penaltısına VAR'dan "ofsayt" incelemesi yapılması da ilginç.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı! Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi

Alanya maçında ekran başındaki Halil Umut Meler ofsaytı vermişti. Hücum oyuncusunun dokunmadığı top öncesinde yine penaltı yapıldı. VAR karşımıza çizgi ile geldi. Kuralı hatırlatalım; oyuncu topa dokunmadan ofsayt gerçekleşmez. Eğer pozisyon gol ise aktif - pasif incelemesi yapılır. Aynı yorum hatası bu kez "aynı hiza" fotoğrafıyla atışa dönüştü. Sezonu domine eden, eksiklerine, sıkıntılarına rağmen en keyifli futbolu oynayan 'tı, şampiyonluğu da kazandı. Lig tarihinde ilk kez ikinci olan bir takım; , "başarılı" olmayı başardı.

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