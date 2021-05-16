Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Kanarya, ezeli rakiplerinin de kazanmasıyla sezonu 3. sırada tamamladı. Fenerbahçe gözünü yeni sezona çevirirken, Emre Belözoğlu'nun yerine olay bir ismin geleceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig 42. haftanın tamamlanmasının ardından sona erdi.
Sarı-lacivertliler son haftada 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor'u 2-1'lik skorla devirdi.
Kanarya ezeli rakiplerinin de sahadan galibiyetle ayrılmasının ardından sezonu 3. sırada bitirdi.
BELÖZOĞLU'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI
Süper Lig 42. haftasında Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe sezonu 3. sırada tamamlarken maçtan sonra Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.
"ŞAMPİYONLUK YOKSA BAŞARI YOKTUR"
"Oyun aslında beklediğimiz şekilde gelişti. Derin bir savunma yapacaklarını biliyorduk. Beklemediğimiz bir gol yedik. Geçen haftanın vermiş olduğu moral bozukluğu, hala umut olsa da tekrar oyuna dönmeleri kolay değil. Oyuncular bir reaksiyon gösterdiler.
Oyuncu değişiklikleri de iyi tepki verdi. Kazandık. Fenerbahçe maç kazanınca sevinir ama şampiyon olmayınca şampiyonluk yoksa başarı yoktur. Biz tüm sorumluluğu almak zorundayız."
"GÜNDÜZ GECEYE, GECE GÜNDÜZE DÖNER"
"Fenerbahçe'nin aslında şampiyonluklarını da yaşamış bir oyuncu olarak, bazen öyle anlar vardır ki, gündüz geceye, gece gündüze döner. Her geçirdiğim günü unutmadan bundan ders çıkararak hayatıma devam edeceğim. Kolay duygular yaşamadım. Birçok sevinci yaşarken birçok üzüntüyü de yaşıyorsunuz. Oyun olarak istediğimiz bazı şeyleri yaptık."
"FENERBAHÇELİLER'DEN RİCAM…"
"İnişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Fenerbahçe'ye hizmet etmekten duymuş olduğum mutluluğu tarif edemem. Süreç bir şekilde devam edecek. Ama Sivasspor ve bu maçı kazanmış bir teknik adam olarak, Fenerbahçelilerin Emre Belözoğlu'su olarak buraya çıkmayı çok isterdim.
Planlama için doğru zamanlama olduğunu düşünmüyorum. Ben Fenerbahçeli Emre'yi bu bana yetiyor. Fenerbahçe'nin hedefleri hiçbir zaman bitmez. Yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkararak Fenerbahçe yoluna devam edecek. Fenerbahçeliler'den ricam. Kişiler değil, aslolan Fenerbahçe'dir."
"Beşiktaş şampiyon oldu tebrik ederiz. Elimize gelen şansı tepmek hepimiz için üzüntü verici. Ama hayat devam edecek. Düşen takımlara başarılar diliyorum. 10 haftada teknik direktör olarak elimden geleni yapmaya çalıştım."
YENİ HOCA İDDİASI
Gelecek sezon teknik direktör olarak kiminle yola devam edeceği belli olmayan Fenerbahçe için flaş bir tekmik direktör iddiası geldi.
Sarı-lacivertlilerin Joachim Löw'ün ardından Luciano Spalletti için devreye girdiği iddia edildi.
İtalyan menajer Giulio Dini, "Türkler, Spaletti'ye karar vermesi için Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar süre tanımış" açıklamasını yaparken, söz konusu takımın Fenerbahçe olduğu ileri sürüldü.
62 yaşındaki Spaletti en son çalıştırdığı Roma'da 2.15, İnter'de ise 1.80 puan ortalaması yakaladı.
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