16 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Kanarya, ezeli rakiplerinin de kazanmasıyla sezonu 3. sırada tamamladı. Fenerbahçe gözünü yeni sezona çevirirken, Emre Belözoğlu'nun yerine olay bir ismin geleceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.05.2021

42. haftanın tamamlanmasının ardından sona erdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

Sarı-lacivertliler son haftada 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'u 2-1'lik skorla devirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

ezeli rakiplerinin de sahadan galibiyetle ayrılmasının ardından sezonu 3. sırada bitirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

BELÖZOĞLU'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

42. haftasında 'u 2-1 yenen sezonu 3. sırada tamamlarken maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

"ŞAMPİYONLUK YOKSA BAŞARI YOKTUR"

"Oyun aslında beklediğimiz şekilde gelişti. Derin bir savunma yapacaklarını biliyorduk. Beklemediğimiz bir gol yedik. Geçen haftanın vermiş olduğu moral bozukluğu, hala umut olsa da tekrar oyuna dönmeleri kolay değil. Oyuncular bir reaksiyon gösterdiler.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

Oyuncu değişiklikleri de iyi tepki verdi. Kazandık. maç kazanınca sevinir ama şampiyon olmayınca şampiyonluk yoksa başarı yoktur. Biz tüm sorumluluğu almak zorundayız."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

"GÜNDÜZ GECEYE, GECE GÜNDÜZE DÖNER"

"'nin aslında şampiyonluklarını da yaşamış bir oyuncu olarak, bazen öyle anlar vardır ki, gündüz geceye, gece gündüze döner. Her geçirdiğim günü unutmadan bundan ders çıkararak hayatıma devam edeceğim. Kolay duygular yaşamadım. Birçok sevinci yaşarken birçok üzüntüyü de yaşıyorsunuz. Oyun olarak istediğimiz bazı şeyleri yaptık."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

"FENERBAHÇELİLER'DEN RİCAM…"

"İnişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. 'ye hizmet etmekten duymuş olduğum mutluluğu tarif edemem. Süreç bir şekilde devam edecek. Ama Sivasspor ve bu maçı kazanmış bir teknik adam olarak, Fenerbahçelilerin 'su olarak buraya çıkmayı çok isterdim.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

Planlama için doğru zamanlama olduğunu düşünmüyorum. Ben Fenerbahçeli Emre'yi bu bana yetiyor. 'nin hedefleri hiçbir zaman bitmez. Yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkararak Fenerbahçe yoluna devam edecek. Fenerbahçeliler'den ricam. Kişiler değil, aslolan Fenerbahçe'dir."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

"Beşiktaş şampiyon oldu tebrik ederiz. Elimize gelen şansı tepmek hepimiz için üzüntü verici. Ama hayat devam edecek. Düşen takımlara başarılar diliyorum. 10 haftada teknik direktör olarak elimden geleni yapmaya çalıştım."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

YENİ HOCA İDDİASI

Gelecek sezon teknik direktör olarak kiminle yola devam edeceği belli olmayan için flaş bir tekmik direktör iddiası geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

Sarı-lacivertlilerin Joachim Löw'ün ardından Luciano Spalletti için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

İtalyan menajer Giulio Dini, "Türkler, Spaletti'ye karar vermesi için Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar süre tanımış" açıklamasını yaparken, söz konusu takımın olduğu ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

62 yaşındaki Spaletti en son çalıştırdığı Roma'da 2.15, İnter'de ise 1.80 puan ortalaması yakaladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kadıköy yıkılacak! Barçalı yıldız Fener'e... Kadıköy yıkılacak! Barçalı yıldız Fener'e...
Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli! Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli!
F.Bahçe maçını yorumladı! Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi F.Bahçe maçını yorumladı! "Bu hep böyleydi kopya kağıdı gibi"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör