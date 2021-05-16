Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için olay iddia! Emre Belözoğlu'nun yerine İtalyan isim geliyor

"GÜNDÜZ GECEYE, GECE GÜNDÜZE DÖNER"

"Fenerbahçe'nin aslında şampiyonluklarını da yaşamış bir oyuncu olarak, bazen öyle anlar vardır ki, gündüz geceye, gece gündüze döner. Her geçirdiğim günü unutmadan bundan ders çıkararak hayatıma devam edeceğim. Kolay duygular yaşamadım. Birçok sevinci yaşarken birçok üzüntüyü de yaşıyorsunuz. Oyun olarak istediğimiz bazı şeyleri yaptık."