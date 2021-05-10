10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Edin Visca Fenerbahçe'ye!

Edin Visca Fenerbahçe'ye!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. ’in yıldızı Emre Belözoğlu’nun eski takım arkadaşı. Visca bu sezon 32 maçta 6 gol+11 asistle oynadı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. 'in yıldızı Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı. Visca bu sezon 32 maçta 6 gol+11 asistle oynadı.
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