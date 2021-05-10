10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Edin Visca Fenerbahçe'ye!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Edin Visca ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. Başakşehir’in yıldızı Emre Belözoğlu’nun eski takım arkadaşı. Visca bu sezon 32 maçta 6 gol+11 asistle oynadı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Edin Visca ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. Başakşehir'in yıldızı Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı. Visca bu sezon 32 maçta 6 gol+11 asistle oynadı.
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