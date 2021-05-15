15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mucize peşinde! İşte Emre Belözoğlu'nun Kayserispor maçı 11'i

Kanarya mucize peşinde! İşte Belözoğlu'nun Kayseri maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto 'in 42. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'a konuk oluyor. Şampiyonluk için matematiksel şansı süren sarı-lacivertliler, Kayseri'yi yenip Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek. Düşme hattında yer alan Kayserispor'a ise kümede kalması için 1 puan yetiyor. Kayseri karşısında 3 puan hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör , sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, 'in son haftasında bu akşam Hes Kablo 'a konuk olacak. 'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Salı günü 'a 2-1 mağlup olan Kanarya liderlik fırsatını kullanamamıştı. Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Kanarya kazanıp ezeli rakiplerinin yenilmesini bekleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Pazdan, Behic, , Muhtar, , , İlhan

FENERBAHÇE: , , , (Serdar), , , , MErt Hakan, Pelkas, Valencia

KAYSERİ İÇİN TEHLİKE SÜRÜYOR
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe kazanır, Beşiktaş ile Galatasaray'dan birisi yenilirse Kanarya ligi ikinci bitirecek. Son haftaya 41 puanla düşme hattının hemen üzerinde giren Kayserispor ise 1 puan alması halinde Gençlerbirliği maçınının sonucunu beklemeden ligde kalmayı garantileyecek.

3 EKSİK VAR
Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar ile ilgili son kararı ise verecek.

F.BAHÇE ÜSTÜN
İki takım Süper Lig tarihinde 49 kez karşılaşırken, 30 maçı F.Bahçe, 9'unu ise Kayserispor kazandı. 10 müsabaka berabere bitti. Kanarya 108, Kayserispor 50 kez fileleri havalandırdı.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem ise Onur Özütoprak.

(Fotomaç)

F.Bahçe'de Visca inadı! Emre Belözoğlu... haberin devamı

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