15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 'in 42. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sivasspor mağlubiyeti ile birlikte şampiyonluk umutlarını zora sokan Fenerbahçe, düşme hattından kurtulmak isteyen Kayserispor'u yenerek rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı izle...

'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Pazdan, Behic, Avramovski, Muhtar, Henrique, Lennon, İlhan

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, , Szalai (Serdar), Caner, , Sosa, Mert Hakan, Pelkas,

🚑 MESUT ÖZİL YOK ALTAY BAYINDIR KADRODA

'in 42. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ise kadroda yer alıyor.

👉 HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK!

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabakayı ve ekibi yönetecek.

👉 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 kez kazandı. 10 maç da berabere sonuçlandı.

👉 FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI


Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

👉 KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 25. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.

👉 TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

F.Bahçe mucize arıyor! İşte son gelişmeler...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den menajerlere mesaj! Kulüp bulun F.Bahçe'den menajerlere mesaj! "Kulüp bulun"
F.Bahçe'de Visca inadı! Emre Belözoğlu... F.Bahçe'de Visca inadı! Emre Belözoğlu...
Kanarya mucize peşinde! İşte Belözoğlu'nun Kayseri maçı 11'i Kanarya mucize peşinde! İşte Belözoğlu'nun Kayseri maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör