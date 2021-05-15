Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli takımın teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesinde konuştu. Belözoğlu, "Son haftaya kadar getirdik. Küçük de olsa umudumuz var. Rakiplerimiz bizden daha avantajlı tabii" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek. Fenerbahçe'nin son maçı, son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağımızı söylemiştik. Rakiplerimizin bizden daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, kazanmak istiyoruz."

"Son haftaya kadar getirdik. Küçük de olsa umudumuz var. Rakiplerimiz bizden daha avantajlı tabii."

"Mesut ve İrfan aramızda değil. Onların yerine daha farklı oyuncuları tercih ettik. Bugün karşımızda rakibine göre formasyon değiştiren, çok saygı duyduğum bir teknik adam var. Onların da hedefleri var ve kazanan taraf biz olmak istiyoruz."

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ