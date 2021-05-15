15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesinde Emre Belözoğlu konuştu! "Gecenin sonunda gündüz var"

Belözoğlu maç öncesinde konuştu! Umudumuz var
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli takımın teknik direktör maç öncesinde konuştu. Belözoğlu, "Son haftaya kadar getirdik. Küçük de olsa umudumuz var. Rakiplerimiz bizden daha avantajlı tabii" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek. 'nin son maçı, son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağımızı söylemiştik. Rakiplerimizin bizden daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, kazanmak istiyoruz."

"Son haftaya kadar getirdik. Küçük de olsa umudumuz var. Rakiplerimiz bizden daha avantajlı tabii."

" ve aramızda değil. Onların yerine daha farklı oyuncuları tercih ettik. Bugün karşımızda rakibine göre formasyon değiştiren, çok saygı duyduğum bir teknik adam var. Onların da hedefleri var ve kazanan taraf biz olmak istiyoruz."

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