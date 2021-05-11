11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti!
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti. Türkoğlu, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ederim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo için tebrik mesajı yayımladı.
Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
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