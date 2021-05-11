11 Mayıs 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti!

Hidayet Türkoğlu F.Bahçe'yi tebrik etti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Başkanı , 'nde şampiyon olan 'yu tebrik etti. Türkoğlu, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Öznur Kablo'yu tebrik ederim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Başkanı , 'nde şampiyon olan için tebrik mesajı yayımladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Öznur Kablo'yu tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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