11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Erol Bulut hangi takıma gidecek? Yunan ekibi...

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın gündemine gelen Erol Bulut için Yunanistan'dan AEK'nın ardından bir talip daha çıktı. İşte detaylar...



Son dakika spor haberi: Erol Bulut hangi takıma gidecek? Yunan ekibi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

ile yolları ayrılan için 'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut hangi takıma gidecek? Yunan ekibi...

Geçtiğimiz günlerde ismi ve ile anılan Bulut için basını yeni bir iddia ortaya attı.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut hangi takıma gidecek? Yunan ekibi...

Buna göre Bulut, teknik direktör adayı olarak 'a önerildi.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut hangi takıma gidecek? Yunan ekibi...

Haberde genç teknik adamın, Tzavellas, ve gibi oyuncularla 'da iyi işler çıkardığına ve Yunan futbolcuların performanslarını da yükselttiğine vurgu yapıldı.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut hangi takıma gidecek? Yunan ekibi...

'ye Pelkas transferini sağlayan isim olan , futbolculuk kariyerinde 'da birçok takımın formasını giymişti.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut hangi takıma gidecek? Yunan ekibi...

, 'da , , , ve formalarını terletti.

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