Son dakika spor haberi: Erol Bulut hangi takıma gidecek? Yunan ekibi...
Son dakika spor haberi... Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın gündemine gelen Erol Bulut için Yunanistan'dan AEK'nın ardından bir talip daha çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut için Yunanistan'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde ismi Gaziantep FK ve AEK ile anılan Bulut için Yunanistan basını yeni bir iddia ortaya attı.
Buna göre Bulut, teknik direktör adayı olarak Panathinaikos'a önerildi.
Haberde genç teknik adamın, Tzavellas, Bakasetas ve Siopis gibi oyuncularla Alanyaspor'da iyi işler çıkardığına ve Yunan futbolcuların performanslarını da yükselttiğine vurgu yapıldı.
Fenerbahçe'ye Pelkas transferini sağlayan isim olan Erol Bulut, futbolculuk kariyerinde Yunanistan'da birçok takımın formasını giymişti.
Erol Bulut, Komşu'da Panionios, Olympiacos, Olympiacos Volos, OFI Crete ve Veria formalarını terletti.
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