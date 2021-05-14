14 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır

Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 42. ve son haftasında deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. ( haberi)

Futbol A Takım Direktörü yönetiminde 'nde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde hava yoluyla 'ye gidecek.

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