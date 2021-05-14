14 Mayıs 2021, Cuma
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Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde hava yoluyla Kayseri'ye gidecek.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. (Fb spor haberi)
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde hava yoluyla Kayseri'ye gidecek.
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