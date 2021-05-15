15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ali Koç gelişmesi! Aday olacak mı?

F.Bahçe'de Ali Koç gelişmesi! Aday olacak mı?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesinin ardından 'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Sarı lacivertlilerde seçim süreci için geri sayım başladı. Başkan 'un aday olup olmayacağı merak konusuydu. Başkan Koç, maçından sonra aday olacağını resmi olarak açıklayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'de ligin bitiminin ardından seçim süreci ateşinin yakılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde ilk gelişme cephesinde yaşanacak. Başkanlıktaki 3. sezonunu tamamlayan Koç'un, sportif olarak istenilen başarıyı yakalayamamasına rağmen 5-6 Haziran'da gerçekleşecek seçimde aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

Sabah'ın haberine göre; Özellikle yenilgisi sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Koç'un, bugünkü mücadelesinden sonra adaylığını açıklayacağı belirtildi. 3 yıl daha görev talep edeceği belirtilen Koç'un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği, "Benim 6 yıla ihtiyacım var" sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidilecek.

EMRE BELÖZOĞLU DEVAM EDECEK

Direktörü , yolculuğu öncesinde takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Genç teknik adam, önemli bir fırsat kaçırdıklarını belirterek, bundan sonra yapabilecekleri tek şeyin son maçı kazanarak beklemek olduğunu söyledi. Futbolcularından tam konsantrasyon isteyen Belözoğlu, "Biliyorum yoruldunuz. Ancak taraftarımızı da çok üzdük. Onlara en azından teselli olması açısından son bir galibiyet armağan etmeliyiz. Küçük de olsa bir şansımız var. Kazanıp beklemekten başka çaremiz yok" dedi. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon da takımın başında olacağı bildirildi.

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