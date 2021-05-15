15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'den milli takıma 3 oyuncu
A Milli Takım'a Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan, Antalya'da yapılacak kampın aday kadrosunda yer alan isimler oldu.
A Milli Takım'a Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan, Antalya'da yapılacak kampın aday kadrosunda yer alan isimler oldu. Nazım Sangare, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ise Şenol Güneş tarafından bu kez davet edilmedi.
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