15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den milli takıma 3 oyuncu

Milli takıma 3 oyuncu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'a 'den 3 oyuncu çağrıldı. , ve , 'da yapılacak kampın aday kadrosunda yer alan isimler oldu.

'a 'den 3 oyuncu çağrıldı. , ve , 'da yapılacak kampın aday kadrosunda yer alan isimler oldu. , ve ise tarafından bu kez davet edilmedi.

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