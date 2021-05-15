Fenerbahçe'de çifte tehlike

Fenerbahçe bugün şampiyon olamaması halinde tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluktan uzak kalacak. Sarı-lacivertliler ligde son şampiyonluğunu 2013- 14'te Ersun Yanal ile kazanmıştı. Kanarya'yı bekleyen bir başka tehlike ise UEFA Konferans Ligi. Fenerbahçe ligi 3. bitirmesi halinde diğer olasıklara da bağlı olarak yeni sezonda hem prestij hem gelir olarak daha düşük olan ilk kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

F.Bahçe bugün şampiyon olamaması halinde tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluktan uzak kalacak. Sarı-lacivertliler ligde son şampiyonluğunu 2013- 14'te Ersun Yanal ile kazanmıştı. Kanarya'yı bekleyen bir başka tehlike ise UEFA Konferans Ligi. F.Bahçe ligi 3. bitirmesi halinde diğer olasıklara da bağlı olarak yeni sezonda hem prestij hem gelir olarak daha düşük olan ilk kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

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