15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de çifte tehlike

Fenerbahçe'de çifte tehlike
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Fenerbahçe bugün şampiyon olamaması halinde tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluktan uzak kalacak. Sarı-lacivertliler ligde son şampiyonluğunu 2013- 14'te ile kazanmıştı. 'yı bekleyen bir başka tehlike ise . Fenerbahçe ligi 3. bitirmesi halinde diğer olasıklara da bağlı olarak yeni sezonda hem prestij hem gelir olarak daha düşük olan ilk kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

F.Bahçe bugün şampiyon olamaması halinde tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluktan uzak kalacak. Sarı-lacivertliler ligde son şampiyonluğunu 2013- 14'te ile kazanmıştı. 'yı bekleyen bir başka tehlike ise . F.Bahçe ligi 3. bitirmesi halinde diğer olasıklara da bağlı olarak yeni sezonda hem prestij hem gelir olarak daha düşük olan ilk kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

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