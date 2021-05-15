15 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maça Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde olmasına rağmen şampiyonluk ihtimali bulunarak çıktı. Kanarya, deplasmanda Kayserispor'u 90+9'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler maça şampiyonluk umutlarıyla çıktı. Kayseri ekibi Pedro Henrique'nin 18. dakikada attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Sarı lacivertlilerde bu gole cevabı 90. dakikada penaltıdan attığı golle Valencia ve 90+9'da Serdar Aziz verdi. Ayrıca Fenerbahçe'de Jose Sosa da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 82 puanla ligi 3. sırada bitirirken, Kayserispor ise 41 puanla tamamladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig