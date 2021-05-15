15 Mayıs 2021, Cumartesi

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Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe'ye 3 puan yetmedi!
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in son haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maça ve 'ın gerisinde olmasına rağmen şampiyonluk ihtimali bulunarak çıktı. , deplasmanda Kayserispor'u 90+9'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in son haftasında ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler maça şampiyonluk umutlarıyla çıktı. ekibi 'nin 18. dakikada attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Sarı lacivertlilerde bu gole cevabı 90. dakikada penaltıdan attığı golle Valencia ve 90+9'da Serdar Aziz verdi. Ayrıca Fenerbahçe'de da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 82 puanla ligi 3. sırada bitirirken, Kayserispor ise 41 puanla tamamladı.

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