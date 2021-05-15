Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maça Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde olmasına rağmen şampiyonluk ihtimali bulunarak çıktı. Kanarya, deplasmanda Kayserispor'u 90+9'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler maça şampiyonluk umutlarıyla çıktı. Kayseri ekibi Pedro Henrique'nin 18. dakikada attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Sarı lacivertlilerde bu gole cevabı 90. dakikada penaltıdan attığı golle Valencia ve 90+9'da Serdar Aziz verdi. Ayrıca Fenerbahçe'de Jose Sosa da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 82 puanla ligi 3. sırada bitirirken, Kayserispor ise 41 puanla tamamladı.

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