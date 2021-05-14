14 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı! İrfan Can Kahveci...

F.Bahçe'nin Kayseri maçı kadrosu açıklandı! İrfan Can Kahveci...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 42. ve son haftasında 'a konuk olacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta oynanan maçında sakatlanan kadroda yer almadı. (Fb spor haberi)

'in 42. ve son haftasında 'a konuk olacak 'nin maç kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta oynanan maçında sakatlanan kadroda yer almadı. ile birlikte ve de kafilede yer almazken, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan ise kadroya dahil edildi.

İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu:

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