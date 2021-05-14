14 Mayıs 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı! İrfan Can Kahveci...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı. (Fb spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı. İrfan Can ile birlikte Mesut Özil ve Gökhan Gönül de kafilede yer almazken, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Altay Bayındır ise kadroya dahil edildi.
İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ramazan bayramı mesajları | En güzel bayram mesajları! 2021 Ramazan Bayramı resimli, kısa, uzun ve anlamlı mesajlar...
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig