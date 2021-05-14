Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezonun faturası onlara kesiliyor! 7 ayrılık birden...
Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerin kazanması halinde şampiyonluk umutları, son maçta bu iki takımın kaybetmesine bağlı. Kanarya'da bu sezon işler beklenildiği gibi gitmedi. Yönetim, başarısız olunması halinde kaçan şampiyonluğun faturasını onlara kesecek. İşte Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı 7 futbolcu... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Kadıköy'de Sivas'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.
ALLAHYAR'A TEKLİFLER GELİYOR
Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak. iyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.
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