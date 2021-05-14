14 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezonun faturası onlara kesiliyor! 7 ayrılık birden...

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerin kazanması halinde şampiyonluk umutları, son maçta bu iki takımın kaybetmesine bağlı. Kanarya'da bu sezon işler beklenildiği gibi gitmedi. Yönetim, başarısız olunması halinde kaçan şampiyonluğun faturasını onlara kesecek. İşte Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı 7 futbolcu... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezonun faturası onlara kesiliyor! 7 ayrılık birden...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Kadıköy'de 'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran 'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Başkan ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezonun faturası onlara kesiliyor! 7 ayrılık birden...

7 İSİMDE KARAR KILINDI

Takvim'de yer alan habere göre; , , , , Sadık, ve 'ın önümüzdeki sezonun planlarında yer almadığı öğrenildi. Samatta, Tisserand, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezonun faturası onlara kesiliyor! 7 ayrılık birden...

GUSTAVO'YU DA İSTEYEN VAR

Gustavo'nun da 'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü 'nın devrede olduğu da biliniyor. Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezonun faturası onlara kesiliyor! 7 ayrılık birden...

ALLAHYAR'A TEKLİFLER GELİYOR

'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak. iyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.

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