ALLAHYAR'A TEKLİFLER GELİYOR

Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak. iyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.

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