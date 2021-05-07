Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le özel görüşme!
Spor Toto Süper Lig'de ligin bitmesine 3 maç kala zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, ipi göğüslemek istiyor. Sarı lacivertliler, 40. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Kritik mücadele öncesi teknik sorumlu Emre Belözoğlu, tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül ile özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 40. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek istiyor.
Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Emre Belözolu, tecrübeli futbocu Gökhan Gönül ile bir araya geldi.
GÖKHAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Alanya maçında gördüğü kırmızı kartın üzüntüsünü atlatamayan Gökhan Gönül ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Belözoğlu, tecrübeli oyuncuya, "Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin. Kaptanısın. Kırmızı kart olayı geride kaldı. Artık kalan 3 maça odaklanmamız lazım. Bu kritik mücadelelerde sana da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımda, Emre Belözoğlu'nun yaptığı bu moral konuşmasının Gökhan'ı fazlasıyla mutlu ettiği kaydedildi.
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