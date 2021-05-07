07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le özel görüşme!

Spor Toto Süper Lig'de ligin bitmesine 3 maç kala zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, ipi göğüslemek istiyor. Sarı lacivertliler, 40. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Kritik mücadele öncesi teknik sorumlu Emre Belözoğlu, tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül ile özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le özel görüşme!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2021

'de şampiyonluk mücadelesi veren , 40. haftada deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le özel görüşme!

Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le özel görüşme!

Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör , tecrübeli futbocu ile bir araya geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le özel görüşme!

GÖKHAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME

'de teknik sorumlu , maçında gördüğü kırmızı kartın üzüntüsünü atlatamayan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le özel görüşme!

Belözoğlu, tecrübeli oyuncuya, "Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin. Kaptanısın. Kırmızı kart olayı geride kaldı. Artık kalan 3 maça odaklanmamız lazım. Bu kritik mücadelelerde sana da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le özel görüşme!

Sarı-lacivertli takımda, 'nun yaptığı bu moral konuşmasının Gökhan'ı fazlasıyla mutlu ettiği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de başkent kafilesi belli oldu! Serdar Aziz... F.Bahçe'de başkent kafilesi belli oldu! Serdar Aziz...
F.Bahçe'den kural hatası açıklaması! Tahkim'e başvuracağız F.Bahçe'den kural hatası açıklaması! "Tahkim'e başvuracağız"
F.Bahçe'nin kural hatası itirazı sonuçlandı! F.Bahçe'nin kural hatası itirazı sonuçlandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör