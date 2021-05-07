Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le özel görüşme!

Belözoğlu, tecrübeli oyuncuya, "Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin. Kaptanısın. Kırmızı kart olayı geride kaldı. Artık kalan 3 maça odaklanmamız lazım. Bu kritik mücadelelerde sana da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.