Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Fenerbahçe-Sivasspor maçını değerlendirdi! "Takımdan temizleyin"

7-Emre Belözoğlu geldikten sonra tabii ki katkısı oldu. Önemli bir kariyeri var, yabancı dil biliyor. Entelektüel bir insan mutlaka bu işte başarılı olmak isteyecektir. Yalnız antrenörlük bununla eşdeğer değil. Bunlar tabii ki olmalı ama oyun görüşü taktiksel bilgi, oyuna müdahaleler formasyon anlamında olması gerek. Tabii ki takıma eli değdi ama bunlar yüzeyseldi. Derinlemesine fark yaratacak detaylar üzerinde fazlaca çalışılmış, tekrarlanmış, kafa yorulmuş taktikselliğin daha üst seviyesinde yer edinmesi ve bunu takıma uygulaması için daha fazla kendini geliştirme ihtiyacı var. Bu iş ülkemizde yalnız onun için değil herkes için 3-5 maçlık sonuç değil, daha uzun vadeli sonuç önemlidir. 'Bu, bunun benzeri konuları F.Bahçe yönetiminin dersler çıkartıp sezonun özetini iyi çıkarmaları gerekir'