Fenerbahçe'den Cedric Bakambu hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir dönem ülkemizde Bursaspor forması giyen ve kariyerini Çin ekibi Beijing Guoan'da sürdüren Kongolu golcü Cedric Bakambu'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok golcü bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu da gündemine aldığı ileri sürüldü.



Çin ekibi Beijink Guoan'da 4. sezonuna giren 30 yaşındaki golcünün aralık ayında sözleşmesi sona eriyor. Bursaspor'dan sonra Villarreal forması da giyen Kongolu futbolcu, Beijing Guoan'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Çin Ligi'nde takımının 4 maçında da forma giyerken, dün 2-0 kazandıkları Wuhan Zall karşılaşmasında 2 golü de atan isimdi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ