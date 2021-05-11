11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Cedric Bakambu hamlesi!

Süper Lig devinden Bakambu hamlesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir dönem ülkemizde forması giyen ve kariyerini ekibi 'da sürdüren Kongolu golcü Cedric Bakambu'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok golcü bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonunda forması giyen Cedric Bakambu'yu da gündemine aldığı ileri sürüldü.

ekibi Beijink Guoan'da 4. sezonuna giren 30 yaşındaki golcünün aralık ayında sözleşmesi sona eriyor. Bursaspor'dan sonra forması da giyen Kongolu futbolcu, 'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Çin Ligi'nde takımının 4 maçında da forma giyerken, dün 2-0 kazandıkları karşılaşmasında 2 golü de atan isimdi.

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