Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesi ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, ligin bitimine iki hafta kala hata yapmak istemiyor. Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan sarı lacivertli ekip, formda Sivasspor karşısında mutlak 3 puan arayacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı izle...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia

SİVASSPOR: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode

SİVASSPOR'A KARŞI 29 MAÇTA 17 GALİBİYET

Süper Lig'de evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı 29 maçın 17'sini kazanırken, 6 müsabakada mağlup oldu. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Süper Lig'de DG Sivasspor ile oynayacağı maçla birlikte 30. kez rakibiyle karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazanırken, 6 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 29 maçta toplamda 64 gol kaydederken, Sivasspor 39 golle cevap verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona ermişti. Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

🏆 FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, DG Sivasspor'u yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

🤔 SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas ve Serdar Aziz, sarı kart görmeleri halinde son hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

👉 ÇALIMBAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI 41. MAÇI

Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 41. randevusuna çıkacak. 59 puanla 6. sırada yer alan Sivasspor, lider Beşiktaş'ın iki puan gerisinde 79 puanla şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alarak 17 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor.

⛔ SİVASSPOR'DA 6 EKSİK

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da 6 eksik bulunuyor. Sivasspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara ile başarılı orta saha Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Mamadou Samassa ve golcü futbolcu Mustapha Yatabare, zorlu müsabakada forma giyemeyecek Diğer taraftan Yiğidolar, bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak bu kentte kampa girecek.

⚽ 103 GOL ATILDI

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor. İki takımın Süper Lig'de oynadığı 29 mücadelede toplam 103 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 39, Fenerbahçe ise 64 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 103 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.98 olarak gerçekleşti.

👉 3 GÜNDE 2. KEZ HALİS ÖZKAHYA

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe'nin deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olan Halis Özkahya, yeni haftada ise sarı-lacivertlilerin, DG Sivasspor'u konuk edeceği müsabakada düdük çalacak.

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 79 puanla şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'nin, evinde Sivasspor'la oynayacağı maçı Halis Özkahya yönetecek.

Özkahya, iki gün önce de sarı-lacivertlilerin, Başkent'te MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği mücadelede VAR koltuğunda oturmuştu.

Böylelikle Halis Özkahya, Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 gün arayla ikinci kez Fenerbahçe müsabakasına atandı.

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