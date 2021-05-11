11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sona doğru gelinirken, Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Bir dönem Fatih Terim'in ısrarla istediği bir futbolcu Fenerbahçe'nin radarına girdi. Luiz Gustavo'nun olası ayrılığında orta sahaya genç ve dinamik bir isim arayan Fenerbahçe transferi bitirmeye yakın. | Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'de zirve yarışı kıyasıya sürerken, ezeli rakiplerden ile 'ı karşı karşıya getirecek bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden 'nun sezon sonunda 'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan sarı-lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına çok sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

Sabah'ta yer alan habere göre devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi 'te müthiş bir performans sergileyen , 'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

West Brom'un 'den düşmesi sonrası yeniden 'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine 'da devam etmek istemiyor. Okay'ın ilk olarak 'den teklif bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

, ile 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama girişiminde bulunacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

Devre arasında ismi ile anılan , Türkiye'ye dönmeyi kabul etmiş ancak İspanyol kulübü yapılan teklifi yeterli bulmayınca transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

'ın sezon sonunda bir kez daha Okay için hamle yapması halinde ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı da gündeme gelecek.

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