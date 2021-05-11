Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sona doğru gelinirken, Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Bir dönem Fatih Terim'in ısrarla istediği bir futbolcu Fenerbahçe'nin radarına girdi. Luiz Gustavo'nun olası ayrılığında orta sahaya genç ve dinamik bir isim arayan Fenerbahçe transferi bitirmeye yakın. | Fenerbahçe transfer haberleri...
Süper Lig'de zirve yarışı kıyasıya sürerken, ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek bir transfer gelişmesi yaşandı.
Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan sarı-lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına çok sıcak bakıyor.
Emre Belözoğlu ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.
West Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden Celta Vigo'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istemiyor. Okay'ın ilk olarak İngiltere'den teklif bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.
Fenerbahçe, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama girişiminde bulunacak.
Devre arasında ismi Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmeyi kabul etmiş ancak İspanyol kulübü yapılan teklifi yeterli bulmayınca transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray'ın sezon sonunda bir kez daha Okay için hamle yapması halinde ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı da gündeme gelecek.
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