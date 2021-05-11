Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha... | FB haberleri

West Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden Celta Vigo'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istemiyor. Okay'ın ilk olarak İngiltere'den teklif bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.