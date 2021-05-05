05 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dalian Atkinson'un öldürülmesiyle ilgili davada şok olay!

F.Bahçeli Atkinson'un ölümüyle ilgili davada şok olay!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

1995-96 sezonunda forması giyen , 2016 yılında 'a yakın bir bölge olan 'de polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. İki polisin, Atkinson'u öldürmekle suçlandığı davanın ilk gününde flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Hürriyet'in haberine göre, Atkinson'u öldürmekle yargılanan iki polisten cinayet işlemek ile suçlanıyor.

Bir diğer polis Marry Ellen Bettley-Smith ise insan bedenini yaralamaya sebep olacak saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

İKİ POLİS ARASINDA İLİŞKİSİ VAR

Atkinson davasında yargılanan iki polisin, o dönemde ilişkilerinin olduğu mahkeme kayıtlarına geçildi.

33 SANİYE BOYUNCA ELEKTROŞOK UYGULADI

Bölge Mahkemesinde görülen davada savcı, polis memuru Benjamin Monk'un normalde 5 saniye uygulanması gereken elektroşok tabancasının Atkinson üzerinde 6 kattan daha fazla, tahminen 33 saniye kullanıldığını söyledi.

KADIN POLİS COPLA VURMUŞ

Marry Ellen Bettley-Smith'in ise 'un vücuduna copla defalarca vurduğu ifade edildi.

"BEN MESİH'İM DİYE BAĞIRIYORDU"

Polislerden Marry Ellen Bettley-Smith, savunmasında olay yerine gittiklerinde Dalian Atkinson'un garip davranışlar içerisinde olduğunu, ''im' diye bağırdığını söyledi.

"SİZİ CEHENNEMİN KAPILARINA GÖTÜRECEĞİM"

Atkinson'un kendilerini 'Sizi cehennemin kapılarına götüreceğim' şeklinde tehdit ettiğini söyleyen Bettley-Smith, bu sebeple korkudan eski futbolcuya müdahale ettiklerini söylediler

ATKINSON'UN AVUKATI: KORKUDAN ÖFKELENDİLER

Mahkemede Atkinson ailesinin avukatlığını yapan , yaptığı konuşmada iki polis memurunun olay sırasında kendilerini savunmak amacıyla değil, öfkeyle hareket ederek normal dışı kuvvet kullanıp Atkinson'un ölümüne sebebiyet verdiklerini söyledi.

KALBİNDE PROBLEM VARDI, ELEKTROŞOK ÖLÜMÜNÜ HIZLANDIRDI

Mahkemede 48 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcu Atkinson'un kalp hastalığının olduğu yönünde raporlar sunulurken, polis Monk tarafından defalarca uygulanan elektroşokun Atkinson'da kalop krizine yol açtığı kaydedildi.

VÜCUDUNDA ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE YOKTU

Atkinson'un o dönem yapılan kontrollerinde kanında alkol veya uyuşturucu maddeye rastlanmadığı yeniden mahkemeye hatırlatıldı.

"MONK, ATKINSON'UN KAFASINI TEKMELEDİ"

Bir görgü tanığının verdiği ifadede Benjamin Monk'un elektroşok verdikten sonra yere düşen Atkinson'un kafasını 'adeta bir futbol topu gibi' tekmelediğini söyledi.

MAHKEME İKİ AY SONRAYA ERTELENDİ

İki sanığın yargılandığı dava duruşması Haziran ayına ertelenirken, yargılamanın deliller ve diğer tanıklar doğrultusunda daha uzun sürebileceği de ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Altay Bayındır ara vermiyor! Altay Bayındır ara vermiyor!
F.Bahçe'de transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in flaş ikilisi... F.Bahçe'de transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in flaş ikilisi...
F.Bahçeli oyuncuların motivasyonları çok farklı olacak! "F.Bahçeli oyuncuların motivasyonları çok farklı olacak!"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör