1995-96 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Dalian Atkinson, 2016 yılında Birmingham'a yakın bir bölge olan Shropshire'de polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. İki polisin, Atkinson'u öldürmekle suçlandığı davanın ilk gününde flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Hürriyet'in haberine göre, Atkinson'u öldürmekle yargılanan iki polisten Benjamin Monk cinayet işlemek ile suçlanıyor.

Bir diğer polis Marry Ellen Bettley-Smith ise insan bedenini yaralamaya sebep olacak saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

İKİ POLİS ARASINDA İLİŞKİSİ VAR



Atkinson davasında yargılanan iki polisin, o dönemde ilişkilerinin olduğu mahkeme kayıtlarına geçildi.

33 SANİYE BOYUNCA ELEKTROŞOK UYGULADI



Birmingham Bölge Mahkemesinde görülen davada savcı, polis memuru Benjamin Monk'un normalde 5 saniye uygulanması gereken elektroşok tabancasının Atkinson üzerinde 6 kattan daha fazla, tahminen 33 saniye kullanıldığını söyledi.

KADIN POLİS COPLA VURMUŞ



Marry Ellen Bettley-Smith'in ise Dalian Atkinson'un vücuduna copla defalarca vurduğu ifade edildi.

"BEN MESİH'İM DİYE BAĞIRIYORDU"



Polislerden Marry Ellen Bettley-Smith, savunmasında olay yerine gittiklerinde Dalian Atkinson'un garip davranışlar içerisinde olduğunu, 'Ben Mesih'im' diye bağırdığını söyledi.

"SİZİ CEHENNEMİN KAPILARINA GÖTÜRECEĞİM"



Atkinson'un kendilerini 'Sizi cehennemin kapılarına götüreceğim' şeklinde tehdit ettiğini söyleyen Bettley-Smith, bu sebeple korkudan eski futbolcuya müdahale ettiklerini söylediler

ATKINSON'UN AVUKATI: KORKUDAN ÖFKELENDİLER



Mahkemede Atkinson ailesinin avukatlığını yapan Alexandra Healy, yaptığı konuşmada iki polis memurunun olay sırasında kendilerini savunmak amacıyla değil, öfkeyle hareket ederek normal dışı kuvvet kullanıp Atkinson'un ölümüne sebebiyet verdiklerini söyledi.

KALBİNDE PROBLEM VARDI, ELEKTROŞOK ÖLÜMÜNÜ HIZLANDIRDI



Mahkemede 48 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcu Atkinson'un kalp hastalığının olduğu yönünde raporlar sunulurken, polis Monk tarafından defalarca uygulanan elektroşokun Atkinson'da kalop krizine yol açtığı kaydedildi.

VÜCUDUNDA ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE YOKTU



Atkinson'un o dönem yapılan kontrollerinde kanında alkol veya uyuşturucu maddeye rastlanmadığı yeniden mahkemeye hatırlatıldı.

"MONK, ATKINSON'UN KAFASINI TEKMELEDİ"



Bir görgü tanığının verdiği ifadede Benjamin Monk'un elektroşok verdikten sonra yere düşen Atkinson'un kafasını 'adeta bir futbol topu gibi' tekmelediğini söyledi.

MAHKEME İKİ AY SONRAYA ERTELENDİ



İki sanığın yargılandığı dava duruşması Haziran ayına ertelenirken, yargılamanın deliller ve diğer tanıklar doğrultusunda daha uzun sürebileceği de ifade edildi.

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