Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Michael Frey’in takımı küme düştü!
Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen ve kiralık olarak Belçika'ya gönderilen Michael Frey, burada iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun golleri takımını kümede tutmaya yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak Belçika Jupiler Ligi ekibi Waasland-Beveren'e gönderdiği Michael Frey'in takımı küme düştü.
Fenerbahçe'den sezon başında Belçika Jupiler Ligi ekibi Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey'in takımı küme düştü. 34 maçlık normal sezonda 31 puan toplayan Waasland-Beveren averajla 17. sırada yer alırken, ligde gerçekleşen format gereği 1B Pro Lig'i 2. sırada bitiren Seraing ile play-out maçları oynadı. Seraing'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, ikinci maçta Waasland-Beveren 5-2 kaybederek, Mouscron'dan sonra Jupiler Lige veda eden ikinci takım oldu.
İsviçreli futbolcu Michael Frey, bu sezon tüm kulvarlarda Beveren formasıyla 32 maçta 17 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
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