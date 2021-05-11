11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Michael Frey’in takımı küme düştü!

Frey’in takımı küme düştü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'de beklenen performansı gösteremeyen ve kiralık olarak 'ya gönderilen , burada iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun golleri takımını kümede tutmaya yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nin sezon başında kiralık olarak Jupiler Ligi ekibi -'e gönderdiği 'in takımı küme düştü.

Fenerbahçe'den sezon başında ekibi Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey'in takımı küme düştü. 34 maçlık normal sezonda 31 puan toplayan Waasland-Beveren averajla 17. sırada yer alırken, ligde gerçekleşen format gereği 'i 2. sırada bitiren ile play-out maçları oynadı. Seraing'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 sona ererken, ikinci maçta Waasland-Beveren 5-2 kaybederek, 'dan sonra Jupiler Lige veda eden ikinci takım oldu.

İsviçreli futbolcu Michael Frey, bu sezon tüm kulvarlarda Beveren formasıyla 32 maçta 17 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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