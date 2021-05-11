11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Sivasspor maçında sakatlık şoku! İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde maçın henüz başlarında sakatlık geçirdi. Milli futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini 'a bıraktı. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçında yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 41. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Sarı lacivertlilerde maçın henüz başında sakatlık şoku yaşandı. , ceza sahası içerisinde topa hareketlenmek isterken bir sakatlık yaşadı ve bacağını tutarak kendisini yere bıraktı. Milli futbolcunun yerine 9. dakikada oyunda dahil oldu.

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