11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Sivasspor maçında sakatlık şoku! İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci maçın henüz başlarında sakatlık geçirdi. Milli futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçında yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerde maçın henüz başında sakatlık şoku yaşandı. İrfan Can Kahveci, ceza sahası içerisinde topa hareketlenmek isterken bir sakatlık yaşadı ve bacağını tutarak kendisini yere bıraktı. Milli futbolcunun yerine 9. dakikada Mert Hakan Yandaş oyunda dahil oldu.
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