Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerde maçın henüz başında sakatlık şoku yaşandı. İrfan Can Kahveci, ceza sahası içerisinde topa hareketlenmek isterken bir sakatlık yaşadı ve bacağını tutarak kendisini yere bıraktı. Milli futbolcunun yerine 9. dakikada Mert Hakan Yandaş oyunda dahil oldu.

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