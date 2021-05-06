06 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Gustavo'ya Marsilya talip oldu! Bonservis bedeli...

Gustavo'ya Fransız kancası! Bonservis bedeli...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'de teknik sorumlu görevine geldikten sonra fazla forma şansı bulamayan için 'nın devreye girdiği öğrenildi. ()

Emre Belözoğlu döneminde 11'deki yerini kaybeden ve takımdan ayrılacağı konuşulan 'nun talipleri artıyor. Daha önce ve bazı kulüplerinin listesine giren Brezilyalı yıldıza eski kulübü da talip oldu. Fransız kulübünün, Gustavo'nun menajeri ile görüştüğü belirlendi. Ancak Marsilya'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği öğrenildi. ise Gustavo'dan transfer geliri elde etmeyi hedefliyor. (Takvim)
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