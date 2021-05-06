06 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Belözoğlu gelecek sezon 5 nokta transfer yapacak! İşte o isimler...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları yapılmaya başlandı. Önümüzdeki yıl Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi beklenen sarı lacivertlilerde, transfer çalışmaları da bu karara göre şekillenecek. Genç teknik adam yönetim ile 5 ismi paylaştı ve mutlaka alalım dedi. İşte Kanarya'nın transfer gündemi... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Belözoğlu gelecek sezon 5 nokta transfer yapacak! İşte o isimler...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2021

Yeni sezonda 'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan 'nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı. 'in haberine göre yeni sezonun kadro planlaması hakkında düşüncelerini dile getiren genç hoca bu kez 'sil baştan' istemiyor.

Son dakika spor haberi: Belözoğlu gelecek sezon 5 nokta transfer yapacak! İşte o isimler...

ÇOK İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKABİLİR

Az ama kaliteli dokunuşlarla ortaya çok iyi bir takımın çıkabileceğini belirten 'na göre, ilk 11'e 1 , 1 ve 1 oyuncusu transfer edilmesi gerekiyor.

Son dakika spor haberi: Belözoğlu gelecek sezon 5 nokta transfer yapacak! İşte o isimler...

Başarılı hoca ayrıca ve 'ün ayrılması halinde 1 ön libero ve 1 alınması yönünde görüş bildirdi. en büyük revizyonu ise forvette düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Belözoğlu gelecek sezon 5 nokta transfer yapacak! İşte o isimler...

Sözleşmesi süren , , ve 'ın gönderilmesi gerektiğini ifade eden genç teknik adamın, " mutlaka alınmalı. Ayrıca 1 de yerli lazım" dediği belirlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
G.Saray'ın eski yıldızı Kanarya'ya! Menajeri duyurdu G.Saray'ın eski yıldızı Kanarya'ya! Menajeri duyurdu
Gustavo'ya Fransız kancası! Bonservis bedeli... Gustavo'ya Fransız kancası! Bonservis bedeli...
Belözoğlu'nun bitirim ikilisi! Gelecek sezona damga vuracaklar Belözoğlu'nun bitirim ikilisi! Gelecek sezona damga vuracaklar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör