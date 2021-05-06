Son dakika spor haberi: Belözoğlu gelecek sezon 5 nokta transfer yapacak! İşte o isimler...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları yapılmaya başlandı. Önümüzdeki yıl Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi beklenen sarı lacivertlilerde, transfer çalışmaları da bu karara göre şekillenecek. Genç teknik adam yönetim ile 5 ismi paylaştı ve mutlaka alalım dedi. İşte Kanarya'nın transfer gündemi... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre yeni sezonun kadro planlaması hakkında düşüncelerini dile getiren genç hoca bu kez 'sil baştan' istemiyor.

ÇOK İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKABİLİR Az ama kaliteli dokunuşlarla ortaya çok iyi bir takımın çıkabileceğini belirten Emre Belözoğlu'na göre, ilk 11'e 1 forvet, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu transfer edilmesi gerekiyor.