11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Gönül adamı Mesut Özil

Gönül adamı Mesut Özil
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Yeşil sahalardaki başarısı kadar yaptığı yardımlarla da bilinen Mesut Özil, bu kez 'deki çocuklara yetişti. Fenerbahçe'nin yıldız ismi, 'te kurulan 'nde kalan çocuklar ile ailelerine Razaman ayı boyunca iftar yemeği dağıttı.

Yeşil sahalardaki başarısı kadar yaptığı yardımlarla da bilinen Mesut Özil, bu kez 'deki çocuklara yetişti. Fenerbahçe'nin yıldız ismi, 'te kurulan 'nde kalan çocuklar ile ailelerine Razaman ayı boyunca iftar yemeği dağıttı. Günde 567 kişiye iftar yemeği veren M10, gönderdiği hediyelerle de yetim çocukların yüzünü güldürüyor.

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