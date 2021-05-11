Gönül adamı Mesut Özil

Yeşil sahalardaki başarısı kadar yaptığı yardımlarla da bilinen Mesut Özil, bu kez Suriye'deki çocuklara yetişti. Fenerbahçe'nin yıldız ismi, İdlib'te kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklar ile ailelerine Razaman ayı boyunca iftar yemeği dağıttı.

Yeşil sahalardaki başarısı kadar yaptığı yardımlarla da bilinen Mesut Özil, bu kez Suriye'deki çocuklara yetişti. Fenerbahçe'nin yıldız ismi, İdlib'te kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklar ile ailelerine Razaman ayı boyunca iftar yemeği dağıttı. Günde 567 kişiye iftar yemeği veren M10, gönderdiği hediyelerle de yetim çocukların yüzünü güldürüyor.

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