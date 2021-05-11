11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Son saniyeye kadar vazgeçmeyeceğiz

Son saniyeye kadar vazgeçmeyeceğiz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Sarı lacivertlilerde puan farkının 2'ye düşmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluk umutları arttı.

Sarı lacivertlilerde puan farkının 2'ye düşmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluk umutları arttı. Emre Belözoğlu, oyuncularını şu sözlerle uyardı: "Önceliğimiz karşısında kazanmamız gereken 3 puan olacak. Daha önce de dediğimiz gibi son maçın son saniyesine kadar şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Rakiplerimize karşı saygımızı hep koruyacağız ama 'ın yine puan kaybetme olasılığını da unutmayacağız. Önce kendi üstümüze düşeni yapıp, yeneceğiz. Rakibimizin de kaybetmesini bekleyeceğiz."

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