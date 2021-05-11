Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Son saniyeye kadar vazgeçmeyeceğiz

Sarı lacivertlilerde puan farkının 2'ye düşmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluk umutları arttı.

Sarı lacivertlilerde puan farkının 2'ye düşmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluk umutları arttı. Emre Belözoğlu, oyuncularını şu sözlerle uyardı: "Önceliğimiz Sivasspor karşısında kazanmamız gereken 3 puan olacak. Daha önce de dediğimiz gibi son maçın son saniyesine kadar şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Rakiplerimize karşı saygımızı hep koruyacağız ama Beşiktaş'ın yine puan kaybetme olasılığını da unutmayacağız. Önce kendi üstümüze düşeni yapıp, Sivas'ı yeneceğiz. Rakibimizin de kaybetmesini bekleyeceğiz."

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