10 Mayıs 2021, Pazartesi
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GOL BEKLENTİSİ SIFIRDAN 3.30'A ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Başkent'teki karşılaşmada dakikalar 30'u gösterdiğinde Kanarya'nın gol beklentisi 0'ken, 40 yaşındaki başarılı çalıştırıcı oyunda yaptığı değişikliklerle mücadelenin gidişatını değiştirdi. Fenerbahçe adına dakikalar 90 olduğunda ise Fenerbahçe'nin gol beklentisi 3.30'a çıktı ve bunun da meyvesini Valencia'nın ayağından almış oldu. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazanan Belözoğlu, bu süreçte ligin en çok puan toplayan takımı durumunda bulunuyor.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fark yarattı! Dikkat çeken istatistik
Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana oynattığı futbolla fark yaratan Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü maçında yapmış olduğu hamle ile saha içi istatistikleri fark yarattı. Belözoğlu, oyuncu değişikliğinin ardından gol beklentisini 0'dan 3,30'a çıkardı. (FB spor haberleri)
Ankaragücü'nü deplasmanda uzatmada bulduğu golle devirerek lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe'de moraller tavan yaptı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında, "Büyük cümle etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyen futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun takımın başında sergilediği performans ve yaptığı hamleler camiada büyük umuda neden oldu... Ankaragücü maçında istatistiklerle de bunu ortaya koydu.
GOL BEKLENTİSİ SIFIRDAN 3.30'A ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Başkent'teki karşılaşmada dakikalar 30'u gösterdiğinde Kanarya'nın gol beklentisi 0'ken, 40 yaşındaki başarılı çalıştırıcı oyunda yaptığı değişikliklerle mücadelenin gidişatını değiştirdi. Fenerbahçe adına dakikalar 90 olduğunda ise Fenerbahçe'nin gol beklentisi 3.30'a çıktı ve bunun da meyvesini Valencia'nın ayağından almış oldu. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazanan Belözoğlu, bu süreçte ligin en çok puan toplayan takımı durumunda bulunuyor.
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