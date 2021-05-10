10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fark yarattı! Dikkat çeken istatistik

Belözoğlu fark yarattı! Dikkat çeken istatistik
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

'de göreve geldiği günden bu yana oynattığı futbolla fark yaratan 'nun maçında yapmış olduğu hamle ile saha içi istatistikleri fark yarattı. Belözoğlu, oyuncu değişikliğinin ardından gol beklentisini 0'dan 3,30'a çıkardı. ()

'nü deplasmanda uzatmada bulduğu golle devirerek lider ile puan farkını 2'ye düşüren 'de moraller tavan yaptı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında, "Büyük cümle etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyen futbol direktörü 'nun takımın başında sergilediği performans ve yaptığı hamleler camiada büyük umuda neden oldu... Ankaragücü maçında istatistiklerle de bunu ortaya koydu.

GOL BEKLENTİSİ SIFIRDAN 3.30'A ÇIKTI

'ın haberine göre 'teki karşılaşmada dakikalar 30'u gösterdiğinde 'nın gol beklentisi 0'ken, 40 yaşındaki başarılı çalıştırıcı oyunda yaptığı değişikliklerle mücadelenin gidişatını değiştirdi. Fenerbahçe adına dakikalar 90 olduğunda ise Fenerbahçe'nin gol beklentisi 3.30'a çıktı ve bunun da meyvesini 'nın ayağından almış oldu. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazanan Belözoğlu, bu süreçte ligin en çok puan toplayan takımı durumunda bulunuyor.
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