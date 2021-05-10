10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçeli Enner Valencia ülkesinde gündem oldu
Sezon başında transferi ses getirse de Mbwana Samatta'nın gölgesinde kalan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin ligde kurtarıcısı oldu. Ekvadorlu yıldız özellikle Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle forvete geçtikten sonra 7 maçta 6 gol+2 asist ile adeta kanatlandı.
Sezon başında transferi ses getirse de Mbwana Samatta'nın gölgesinde kalan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin ligde kurtarıcısı oldu. Ekvadorlu yıldız özellikle Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle forvete geçtikten sonra 7 maçta 6 gol+2 asist ile adeta kanatlandı. Ankaragücü önünde de 90+6'da attığı golle takıma hayat veren 31 yaşındaki futbolcu, profesyonelliği ve verilen her görevi sahada yapmasıyla da taraftarın kalbini kazanmış durumda. Öte yandan Valencia'nın başarısı ülkesinde de ses getirdi. Ekvador'da tecrübeli oyuncunun attığı golle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tuttuğu belirtildi. Lakabına vurgu yapılarak, "Süpermen hayat kurtarmaya devam ediyor" yorumu yapıldı.
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