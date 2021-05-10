10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan Premier Lig’e göz kırpıyor
Ozan Tufan fırtınası hız kesmiyor. Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı. Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.
Ozan Tufan fırtınası hız kesmiyor. Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı. Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre; Crystal Palace ve Norwich'in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.
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