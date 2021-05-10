10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan Premier Lig’e göz kırpıyor

Ozan Premier Lig’e göz kırpıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

fırtınası hız kesmiyor. karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı. Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın 'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

fırtınası hız kesmiyor. karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı. Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın 'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre; ve 'in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.
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