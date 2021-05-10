10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci can suyu oldu

İrfan 'Can suyu' oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Devre arasında Medipol Başakşehir’den 7 milyon euro’ya transfer edilen İrfan Can Kahveci son iki haftadaki performansıyla Fenerbahçe’ye adeta can suyu oldu.

Genç yıldız, Erzurumspor maçında Valencia'ya yaptığı asistle sarı-lacivertli takımdaki ilk skor katkısını üretirken, adrese teslim şık ara paslarıyla alkış almıştı. Ankaragücü karşısında da çıkışını sürdüren Kahveci, Ekvadorlu futbolcuya son dakikada galibiyet golünün ortasını yaparak 3 puana imzasını attı. İrfan'ın pozisyonda omzuyla topu kontrol edişi ve sonrasında savunma arkasına kavisli ortası klasının da belgesiydi. Teknik heyet, fizik ve oyun gücünde de önemli yükseliş olan İrfan Can'ın form tutmasından memnun olurken, başarılı isimden kritik son 2 maçta da çok şey bekliyor.
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