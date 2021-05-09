09 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Olivier Giroud'u kadrosuna kattı!

F.Bahçe Giroud'u kadrosuna kattı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'de şampiyonluk umudunu sürdüren , transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Chelsea ile sözleşmesi bitecek 'u kadrosuna kattı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 40. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

Kanarya bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Bu sezon forvetteki isimlerden beklediği takviyeyi alamayan Fenerbahçe'de gündeme Giroud gelmişti.

GRIOUD İLE ANLAŞMA TAMAM!

Radyospor'un haberine göre; Chelsea formasını giyen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Giroud uzun süre Arsenal'de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun Fransa Milli takımı ile Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

Alper'e sert eleştiri! haberin devamı

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