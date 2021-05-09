Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! "En çok sana gelsin"

Amaaa Alper'in yaptığı sus işareti en hafif tabiriyle ayıptır. Haksız yere yıllarca Fenerbahçe'nin ekmeğini yedin Alper! Oynamadan, ense yaparak... Buna rağmen kimse sana yıllarca sesini çıkarmadı sana... Ama bu yaptığın hareket senin nasıl bir karaktere sahip olduğunu herkese gösterdi. Valencia'nın son dakika attığı gol en çok sana gelsin!