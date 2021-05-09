09 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! "En çok sana gelsin"

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda düşme hattında bulunan MKE Ankaragücü'ne konuk oldu ve son dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirirken, Alper Potuk'a da değindi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

EMRE BOL - ŞAMPİYONLUK MU?

Bir sürü karşılaşmanın olduğu akşamda bir o maça, bir bu maça bakmaktan kafamız döndü! Düşmeme derdindeki şampiyon olmak istemez gibi görünen ile karşılaştı. Açıkça söylemek gerekirse maçın başından sonuna kadar istenilen oyunu sergileyemedi Fenerbahçe...

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin

Her şeye rağmen Pelkas atamadıklarını atsa yine de rahatça kazanılacak bir maçtı. Zaten sezon başından beri kaçırdıklarını saysak şu anda açık ara liderdi. Ben bir futbolcunun eski takımına karşı attığı gole sevinmesine karşı değilim.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin

Amaaa Alper'in yaptığı sus işareti en hafif tabiriyle ayıptır. Haksız yere yıllarca 'nin ekmeğini yedin Alper! Oynamadan, ense yaparak... Buna rağmen kimse sana yıllarca sesini çıkarmadı sana... Ama bu yaptığın hareket senin nasıl bir karaktere sahip olduğunu herkese gösterdi. Valencia'nın son dakika attığı gol en çok sana gelsin!

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin

'ın kazanmasıyla puan farkı iyice kapandı. Son iki maçta şampiyonluk hayalleri devam edecek. Emre Belözoğlu'nun takımı kaybetmemeye devam ediyor. Vallahi hiç inanmadığım halde ben bile şampiyonluğu düşünmeye başladım. Uzun yıllar sonra geriden gelip şampiyon olmak mı? Vallahi harika olur.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin

GÜRCAN BİLGİÇ - ZİRVE RENKLENDİ

Gazetede spor servisindeyiz. Önümüz ekran dolu. Bir maçtan diğerine gözümüz-kulağımız gidip, geliyor. 38. maçlar oynanırken, süper lig yeni bir hikaye yazmaya başladı. attı, ardından . Derbide gerilim yüksek. ise rakip kaleye bile gidemiyor. Ardı ardına pozisyonlar buluyor Ankaragücü. İkinciyi atsa maçı koparacak, olmuyor.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin

Birden bire VAR çağırıyor Cüneyt Çakır'ı. Atiba darbeyi almış, hakemciklerimiz tuzağa düşmüş. Ghezzal skoru eşitliyor, Beşiktaş başladığı yerde. Atiba bu kez Cüneyt çakır'ın gözü önünde sarılıyor Falcao'ya. Hemen bırakıyor kendini, yine penaltı ve 2-1 ile bitiyor devre.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin

Emre Belözoğlu Erzurum performansına kanıp, kulübede tuttuğu Gökhan Gönül'ü 35'te sahaya atıyor tekrar. Ozan eski yerine geçiyor, 8 dakika sonra da beraberlik golünü atıyor. İki şut çektiği 45 dakikada bir gol buluyor . Durum iyi değil. İkinci 45'te top 70'e 30 Fenerbahçe'de. Maç tek kale 18 kere deniyorlar golü, yedi dakikalık uzatmanın bitimine iki kala yıkabiliyorlar duvarını. Bu arada , Arda skoru 3-1'e getirip, rakiple ikili averajı da eşitliyor.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin

Neler oluyor neler... Yedi günde iki maç daha oynayacaklar. Hepsi diğerinin nefesini ensesinde duyuyor. Belki de sezonun en kötü oyunu ile soyunma odasına gitti Beşiktaş. Gerilimi kaldıramadılar, rakibin agresifliğinde kendi oyunlarını kuracak inisiyatif de üretemediler.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin

Emre Belözoğlu müthiş bir maç yönetti. Son 15 dakikaya her şeyi risk ederek girdi. Takımı bu reflekse cevap verdi. Valencia bir asist ve golle sahanın parlayanı oldu. İrfan ve Mesut yine orta sahayı yönetti, defans hattı yine rakibe golü ikram etti.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası Alper Potuk'a sert eleştiri! En çok sana gelsin

Fatih hoca muhtemelen en konsantre maçındaydı. "Elbette alkışlayacak" derseniz, O da gereğini yaptırır oyuncularına. Sert viraj, sert maçlar. Beşiktaş bu travmadan çıkacak gibi değil. Şampiyonluk yarışı "renklendi"...

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