Son dakika spor haberi: TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin itirazına yanıt! Alanyaspor maçında...
Fenerbahçe, Alanyaspor maçında yaşanan bir pozisyonun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulunmuştu. İtirazın TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemesi sebebiyle, Fenerbahçe Tahkim Kurulu'na başvurmuştı. TFF Tahkim Kurulu'ndan sarı lacivertli kulübe yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında yaptığı 'kural hatası' başvurusunu reddetti.
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusu, dün TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemişti. Sarı-lacivertlilerin, bu karar sonrası dün Tahkim Kurulu'na yaptığı başvurudan da olumsuz yanıt geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin başvurusu hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına, karar verilmiştir."
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