08 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin itirazına yanıt! Alanyaspor maçında...

Tahkim'den F.Bahçe'ye yanıt!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

, maçında yaşanan bir pozisyonun ardından 'na itirazda bulunmuştu. İtirazın tarafından kabul edilmemesi sebebiyle, Fenerbahçe 'na başvurmuştı. 'ndan sarı lacivertli kulübe yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'nin Aytemiz maçı hakkında yaptığı 'kural hatası' başvurusunu reddetti.

Fenerbahçe'nin, 'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusu, dün tarafından kabul edilmemişti. Sarı-lacivertlilerin, bu karar sonrası dün 'na yaptığı başvurudan da olumsuz yanıt geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin başvurusu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. , Av. 'in ve vekilleri Av. , Av. 'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına, karar verilmiştir."

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