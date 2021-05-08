08 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Öznur Kablo 70-57 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Derbide kazanan F.Bahçe!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

ikinci maçında , sahasında 'ı 70-57 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı.

2'nci maçında , sahasında 'ı 70-57 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

serisinin 2'nci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 18-14 önde kapattı. 2'nci periyotta oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, farkı açarak soyunma odasına 37-22 önde girdi. 3'üncü periyotta etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe, final çeyreğine 23 sayı farkla 58-35 önde girdi. Son periyotta da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, sahadan 70-57 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekipte McBride ve Iagupova 22 sayıyla oynarken, Galatasaray'da ise Holingsvorth 14 sayıyla mücadele etti.

Serinin 3'üncü maçı 11 Mayıs Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde 'nda oynanacak. Fenerbahçe, o mücadeleyi de kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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