Emre Belözoğlu maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Yapmamız gerekenin bilincinde buraya geldik. Ligde kalmak isteyen Ankaragücü, biz tek bir amaç için geldik. Kazanmak istiyoruz."

"Her zaman söylediğim gibi, bütün oyuncularımız değerli. Gökhan'ın birkaç haftadır ağrıları vardı. Daha net oyuncularla oynamak istiyorum. Erzurum maçında da Ozan'dan istediğimiz performansı aldık."

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