08 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu!

Belözoğlu'dan Gökhan Gönül açıklaması! Birkaç haftadır...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Gönül hakkında da konuşan Belözoğlu, "Her zaman söylediğim gibi, bütün oyuncularımız değerli. Gökhan'ın birkaç haftadır ağrıları vardı. Daha net oyuncularla oynamak istiyorum. maçında da 'dan istediğimiz performansı aldık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Yapmamız gerekenin bilincinde buraya geldik. Ligde kalmak isteyen , biz tek bir amaç için geldik. Kazanmak istiyoruz."

"Her zaman söylediğim gibi, bütün oyuncularımız değerli. 'ın birkaç haftadır ağrıları vardı. Daha net oyuncularla oynamak istiyorum. maçında da 'dan istediğimiz performansı aldık."

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