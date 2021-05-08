08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu!
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Gökhan Gönül hakkında da konuşan Belözoğlu, "Her zaman söylediğim gibi, bütün oyuncularımız değerli. Gökhan'ın birkaç haftadır ağrıları vardı. Daha net oyuncularla oynamak istiyorum. Erzurum maçında da Ozan'dan istediğimiz performansı aldık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Emre Belözoğlu maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Yapmamız gerekenin bilincinde buraya geldik. Ligde kalmak isteyen Ankaragücü, biz tek bir amaç için geldik. Kazanmak istiyoruz."
"Her zaman söylediğim gibi, bütün oyuncularımız değerli. Gökhan'ın birkaç haftadır ağrıları vardı. Daha net oyuncularla oynamak istiyorum. Erzurum maçında da Ozan'dan istediğimiz performansı aldık."
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