09 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov ayrılabilir!

Kokoskov ayrılabilir!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Fenerbahçe Beko’da Igor Kokoskov ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. SDNA’nın haberine göre Sırp koç, Covid-19’u atlatmasına rağmen CSKA ile İstanbul’daki maça çıkmak istemeyince tepki çekti. Yönetimin, 1.5 milyon euro maaşı nedeniyle de Igor için kararsız olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. SDNA'nın haberine göre Sırp koç, Covid-19'u atlatmasına rağmen CSKA ile İstanbul'daki maça çıkmak istemeyince tepki çekti. Yönetimin, 1.5 milyon euro maaşı nedeniyle de Igor için kararsız olduğu ileri sürüldü.

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