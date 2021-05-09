Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov ayrılabilir!

Fenerbahçe Beko’da Igor Kokoskov ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. SDNA’nın haberine göre Sırp koç, Covid-19’u atlatmasına rağmen CSKA ile İstanbul’daki maça çıkmak istemeyince tepki çekti. Yönetimin, 1.5 milyon euro maaşı nedeniyle de Igor için kararsız olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. SDNA'nın haberine göre Sırp koç, Covid-19'u atlatmasına rağmen CSKA ile İstanbul'daki maça çıkmak istemeyince tepki çekti. Yönetimin, 1.5 milyon euro maaşı nedeniyle de Igor için kararsız olduğu ileri sürüldü.

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