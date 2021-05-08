08 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonda nokta isimler transfer etmek isteyen sarı lacivertlilerde, gündeme gelen yıldız oyuncuyla ilgili olumsuz haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de bu sezon transferler istenilen katkıyı verememiş durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'

Sezon başında kadroya dahil edilen , , , gibi oyuncular hayal kırıklığı yaratmış durumda. Diğer yandan en verimli transfer olarak ve öne çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'

Bu sezon özellikle deplasmanda 'tan çok iyi verim alan önümüzdeki yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'

FENERBAHÇE'DE HEDEF YENİ KANAT OYUNCUSU

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise kanat transferi önceliğini koruyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'

Bu mevki için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme forması giyen eski Galatasaraylı ve 'un genç yıldızı gelmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'

BRUMA BELKİ

basını 'nin gündemine gelen isimlerle ilgili bir haber yayınladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'

Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan 'nın tarafından kiralanma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'

TZOLIS İMKANSIZ

basını ayrıca Tzolis ile ilgili, "'nin Tzolis ile ilgilendiği haberleri tamamen hayal ürünü. Bu senaryo filmlerinde bile çok az bulunur." ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'İmkansız'

'nin Tzolis ile ilgilendiği haberlerini net bir şekilde yalanlanırken birçok nedenden dolayı bu transferin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı da vurguladı.

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